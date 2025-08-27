El baño es uno de los ambientes más sucios de la casa, y esto se da porque allí es una zona donde se acumulan bacterias, gérmenes, humedad, moho, pelos, piel muerta, etc.
El baño es uno de los ambientes más sucios de la casa, y esto se da porque allí es una zona donde se acumulan bacterias, gérmenes, humedad, moho, pelos, piel muerta, etc.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar un jabón casero para que puedas limpiar los azulejos del baño y dejarlo impecable.
Ingredientes
El paso a paso para realizar este jabón casero es colocar todos los ingredientes en un bowl o recipiente y mezclarlos bien. A continuación tendrás que pasar la mezcla a un envase con atomizador o pulverizador. Recuerda que al mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio, se producirá una especie de espuma, por lo que tendrás que esperar a que se reduzca antes de pasarla al envase.
En cuanto a su aplicación, te aconsejamos colocar el jabón en los azulejos (sobre todo en las juntas), y dejar actuar unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, retira la mezcla con abundante agua caliente para que se termine de aflojar la suciedad.
Si los azulejos del baño están muy sucios, puedes repetir el proceso. Durante su aplicación, es importante que mantengas puertas y ventanas (no solo del baño, sino también de la casa) abiertas para que la mezcla de productos no queme tus fosas nasales.
El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, es un producto eficaz para la limpieza y desinfección de cualquier ambiente del hogar. Se puede utilizar para limpiar diversas superficies, desinfectar heridas, quitar manchas y blanquear ropa.
Sin embargo, es importante aclarar que el uso del agua oxigenada debe ser realizado con mucho cuidado, ya que si se lo mezcla o combina con cloratos o percloratos, puede dar como resultado un producto explosivo.