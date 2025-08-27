El cepillo tendencia que se volvió viral y es perfecto para el método curly

Truco casero - rizos - aceite de coco Si quieres rizos bien definidos prueba el método curly. Imagen: Freepik

En lo que respecta a la rutina de lavado de la melena, un punto clave para esta instancia es elegir los productos adecuados, como crema de acondicionador sin sulfatos ni siliconas. Este se utiliza solo en el cuero cabelludo (no en las puntas), dando un ligero masaje durante al menos 60 segundos, con la yema de los dedos para una limpieza profunda, antes de enjuagar con agua tibia fría o tibia.

Además, una de las técnicas que propone el método curly es el co-washing, que consiste en lavar de vez en cuando el pelo con un acondicionador en lugar de un shampoo, para obtener mayor hidratación. Para eso, hay que aplicar una gran cantidad de producto hasta que el cabello esté realmente lacio y con sensación de ser algo baboso. Luego, desenredar con los dedos o un peine con cerdas anchas y enjuagar la mayor parte del acondicionador.

El cepillo tendencia del método curly

Generalmente, los tipos de peine para pelo rizado que se suelen recomendar son aquellos de púas anchas y separadas, en forma de horquilla, ya que no interfieren en la forma de los tirabuzones ni les hacen perder definición, pero si desenredan.

cepillo para metodo curly Este cepillo es ideal para cabellos con rizos. Imagen: Pexels

El cepillo definidor para ondas y rulos es realmente es un antes y después en la definición. Está hecho con cerdas suaves y flexibles, hechas de materiales como silicona o nailon suave. Esto evita que el pelo se rompa o dañe durante el desenredado.

Las cerdas espaciadas del costado ayudan a desenredar el cabello sin alterar demasiado su patrón de rizo natural. Cabe aclarar que el método curly recomienda desenredar el pelo cuando está húmedo o mojado, y con acondicionador o crema para peinar de manera uniforme mientras desenredas.