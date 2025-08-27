Inicio Sociedad cepillo
El cepillo tendencia que se volvió viral y es perfecto para el método curly

Este cepillo para método curly respeta el pelo rizado y no lo deforma ni lo daña. A continuación, conoce todos los detalles para incorporarlo en tu rutina

Paula García
Si quieres conseguir rizos bien definidos, prueba este cepillo. Imagen: Pexels

Las mujeres de pelo rizado tienen que tener muchos más cuidados que las que llevan la melena lacia. Desde shampoos y acondicionadores, hasta crema para peinar y otros productos específicos que tengan ingredientes sin sulfatos o siliconas que puedan resecar. Además, hay que tener herramientas, peines y cepillos correctos para no arruinar los rizos.

Si tienes un cabello rebelde, puedes probar peinarte con el cepillo que se volvió tendencia entre quienes usan el método curly, una rutina capilar para pelos ondulados. Quienes lo prueban, obtienen como resultado un cabello más sano, definido y hermoso.

¿Qué es el método curly?

Lo primero que recomiendan quienes siguen este método capilar es eliminar productos para el pelo con sulfatos y/o clarificantes durante una semana o dos. Una vez que el cabello esté libre de residuos es momento de sanear. En esta etapa un tip es cortar las puntas abiertas o rotas.

Si quieres rizos bien definidos prueba el método curly. Imagen: Freepik

En lo que respecta a la rutina de lavado de la melena, un punto clave para esta instancia es elegir los productos adecuados, como crema de acondicionador sin sulfatos ni siliconas. Este se utiliza solo en el cuero cabelludo (no en las puntas), dando un ligero masaje durante al menos 60 segundos, con la yema de los dedos para una limpieza profunda, antes de enjuagar con agua tibia fría o tibia.

Además, una de las técnicas que propone el método curly es el co-washing, que consiste en lavar de vez en cuando el pelo con un acondicionador en lugar de un shampoo, para obtener mayor hidratación. Para eso, hay que aplicar una gran cantidad de producto hasta que el cabello esté realmente lacio y con sensación de ser algo baboso. Luego, desenredar con los dedos o un peine con cerdas anchas y enjuagar la mayor parte del acondicionador.

El cepillo tendencia del método curly

Generalmente, los tipos de peine para pelo rizado que se suelen recomendar son aquellos de púas anchas y separadas, en forma de horquilla, ya que no interfieren en la forma de los tirabuzones ni les hacen perder definición, pero si desenredan.

Este cepillo es ideal para cabellos con rizos. Imagen: Pexels

El cepillo definidor para ondas y rulos es realmente es un antes y después en la definición. Está hecho con cerdas suaves y flexibles, hechas de materiales como silicona o nailon suave. Esto evita que el pelo se rompa o dañe durante el desenredado.

Las cerdas espaciadas del costado ayudan a desenredar el cabello sin alterar demasiado su patrón de rizo natural. Cabe aclarar que el método curly recomienda desenredar el pelo cuando está húmedo o mojado, y con acondicionador o crema para peinar de manera uniforme mientras desenredas.

