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El emotivo posteo de Tomás Aranda tras volver a ser convocado en Boca

Tomás Aranda se expresó en las redes sociales luego de ser convocado nuevamente en Boca. El 10 estuvo 72 días alejado de las canchas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Tomás Aranda vuelve a concentrar tras 15 partidos.

Tomás Aranda vuelve a concentrar tras 15 partidos.

Tomás Aranda está de regreso. Tras 72 días de recuperación por la fractura de peroné en su pierna derecha y la posterior operación, el juvenil de 19 años anunció su regreso en redes sociales. De estamanera el 10 de Boca vuelve a generar ilusión entre los hinchas.

El pibe integra la lista de concentrados para recibir este sábado a Defensa y Justicia en La Bombonera. Estará en el banco de suplentes y volverá a estar a disposición de Rodolfo Arruabarrena tras perderse 15 encuentros. Esta es, sin dudas, una noticia clave en un agitado cierre de temporada.

Tomás Aranda vuelve a concentrar tras 15 partidos

La recuperación de Aranda sorprendió a propios y extraños. Tras lesionarse el 26 de agosto en Boca Predio y pasar por el quirófano al día siguiente, se especulaba con que recién volvería a jugar en 2027.

Sin embargo, su evolución avanzó más rápido de lo esperado: dejó atrás los trabajos físicos, se reincorporó al grupo y dejó una de las principales armas creativas nuevamente al servicio del equipo.

El cuerpo técnico no estableció un plan fijo para su ingreso. El Vasco decidirá si salta al campo en función del desarrollo del partido y las necesidades del equipo.

Antes de la lesión, el juvenil era una pieza habitual en el once titular de Boca. Ahora, con el alta médica, buscará sumar ritmo de competencia pensando en llegar afilado al gran objetivo del año: la final en Barranquilla.

"Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar. Muy feliz de volver a formar parte de la convocatoria", celebró Aranda en su mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante este proceso.

Tras la convocatoria, Aranda se expresó por intermedio de las redes sociales: "Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar. Muy feliz de volver a formar parte de la convocatoria".

"También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cerca, acompañándome y apoyándome durante este tiempo. Especialmente en un momento tan importante, estando a un paso de cumplir uno de los grandes objetivos que nos propusimos para este año. Con mucha ilusión y ganas de darlo todo por estos colores. Vamos Boca".

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