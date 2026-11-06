El emotivo posteo de Tomás Aranda tras volver a ser convocado en Boca

Sin embargo, su evolución avanzó más rápido de lo esperado: dejó atrás los trabajos físicos, se reincorporó al grupo y dejó una de las principales armas creativas nuevamente al servicio del equipo.

El cuerpo técnico no estableció un plan fijo para su ingreso. El Vasco decidirá si salta al campo en función del desarrollo del partido y las necesidades del equipo.

Antes de la lesión, el juvenil era una pieza habitual en el once titular de Boca. Ahora, con el alta médica, buscará sumar ritmo de competencia pensando en llegar afilado al gran objetivo del año: la final en Barranquilla.

"Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar. Muy feliz de volver a formar parte de la convocatoria", celebró Aranda en su mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante este proceso.

Tras la convocatoria, Aranda se expresó por intermedio de las redes sociales: "Después de un tiempo de espera, mucho trabajo y paciencia, vuelve a llegar la oportunidad de estar. Muy feliz de volver a formar parte de la convocatoria".

"También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cerca, acompañándome y apoyándome durante este tiempo. Especialmente en un momento tan importante, estando a un paso de cumplir uno de los grandes objetivos que nos propusimos para este año. Con mucha ilusión y ganas de darlo todo por estos colores. Vamos Boca".