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Qué necesita Gimnasia y Esgrima en el clásico para clasificar a octavos de final

A falta de una fecha para el final de la fase regular, Gimnasia y Esgrima está octavo. Qué necesita el Lobo para clasificar a playoffs

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gimnasia y Esgrima sueña con clasificar a playoffs.

Gimnasia y Esgrima sueña con clasificar a playoffs.

Martín Pravata / Diario UNO

Este sábado, desde las 15, Gimnasia y Esgrima recibirá a Independiente Rivadavia en el interzonal de la decimosextafecha del torneo Clausura. El escenario elegido para esta nueva edición del clásico mendocino es el Víctor Legrotaglie y el arbitraje estará a cargo de Facundo Tello.

Luego de los triunfos de Unión de Santa Fe y de Independiente, durante la noche de este viernes, el panorama de cara al futuro quedó claro para el Blanquinegro.

Ante Independiente Rivadavia, Gimnasia buscar&aacute; clasificar a los playoffs del Clausura.

Ante Independiente Rivadavia, Gimnasia buscará clasificar a los playoffs del Clausura.

El equipo de Darío Franco ocupa actualmente el octavo puesto de la tabla de la Zona A. Un triunfo en el clásico de este sábado por la tarde lo catapultará a la sexta colocación.

En este escenario el Mensana superaría a Newell's e Independiente, séptimo y sexto respectivamente, y en playoffs se enfrentaría ante el tercero de la Zona B, que es Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de igualar ante Independiente Rivadavia en el Víctor Legrotaglie, el Blanquinegro seguiría asegurando su clasificación a los octavos de final. De ser así, seguirá en el octavo lugar y se mediría con el líder del otro grupo (Rosario Central o Argentinos Juniors).

El peor de los escenarios llegaría con una derrota. En caso de quedarse con las manos vacías en condición de local, Gimnasia y Esgrima bajaría al noveno puesto y cerraría así su participación en la temporada.

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Así está la tabla de la Zona A.

Esto se debe a que Unión tiene sus mismos puntos (21). Si el Lobo pierde, el Tatengue lo superará en la tabla: ya sea por estirar su diferencia de gol, o bien porque (en caso de mantener la paridad en ese ítem) los santafesinos se benefician por tener más goles a favor (24 contra 17 del Mensana).

Gimnasia recibe a Independiente Rivadavia

Gimnasia tiene todo listo para recibir a Independiente Rivadavia. De la mano de Darío Franco, el Lobo cumplió (y de gran manera), el objetivo del año. A siete fechas del final logró asegurar la permanencia.

Ahora, con la meta modificado, los cañones apuntan a lograr meterse en los playoffs del torneo Clausura. Para ello deberá sumar al menos un punto en el clásico.

El duelo comenzará a las 15 y tendrá lugar en el Víctor Legrotaglie. El arbitraje estará encabezado por Facundo Tello y la televisación oficial, por la señal de TNT Sports.

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