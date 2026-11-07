Qué necesita Gimnasia y Esgrima en el clásico para clasificar a octavos de final

En este escenario el Mensana superaría a Newell's e Independiente, séptimo y sexto respectivamente, y en playoffs se enfrentaría ante el tercero de la Zona B, que es Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de igualar ante Independiente Rivadavia en el Víctor Legrotaglie, el Blanquinegro seguiría asegurando su clasificación a los octavos de final. De ser así, seguirá en el octavo lugar y se mediría con el líder del otro grupo (Rosario Central o Argentinos Juniors).

El peor de los escenarios llegaría con una derrota. En caso de quedarse con las manos vacías en condición de local, Gimnasia y Esgrima bajaría al noveno puesto y cerraría así su participación en la temporada.

Así está la tabla de la Zona A.

Esto se debe a que Unión tiene sus mismos puntos (21). Si el Lobo pierde, el Tatengue lo superará en la tabla: ya sea por estirar su diferencia de gol, o bien porque (en caso de mantener la paridad en ese ítem) los santafesinos se benefician por tener más goles a favor (24 contra 17 del Mensana).

Gimnasia recibe a Independiente Rivadavia

Gimnasia tiene todo listo para recibir a Independiente Rivadavia. De la mano de Darío Franco, el Lobo cumplió (y de gran manera), el objetivo del año. A siete fechas del final logró asegurar la permanencia.

Ahora, con la meta modificado, los cañones apuntan a lograr meterse en los playoffs del torneo Clausura. Para ello deberá sumar al menos un punto en el clásico.

El duelo comenzará a las 15 y tendrá lugar en el Víctor Legrotaglie. El arbitraje estará encabezado por Facundo Tello y la televisación oficial, por la señal de TNT Sports.