La decisión de la FIFA con las sanciones de Molina y Paredes tras la final del Mundial Argentina vs. España

Pero el mediocampista de Boca no tuvo la misma suerte, El capitán xeneize, que en medio de las celebraciones de España empujó y golpeó a Eric García y también peleó con Gavi, seguirá con el castigo de diez encuentros y la multa de 90 mil dólares que le habían dado.

Además también se informó que se mantuvo la multa por cánticos discriminatorios por valor de 321.000 USD, que fue impuesta por la Comisión Disciplinaria.

A Nahuel Molina le redujeron la sanción que le aplicaron tras el Mundial.

La AFA informó que apelará la decisión al TAS respecto del castigo contra el volante central y por los cantos racistas.

Almada y Ayala ya cumplieron su sanción con la Selección argentina

Thiago Almada había sido sancionado con un partido y una multa de 30 mil dólares, mientras que Roberto Ayala, el ayudante del DT albiceleste, Lionel Scaloni, recibió tres encuentros de castigo y tuvo que pagar 30 mil dólares por darle una trompada a Dani Olmo. Ambos ya cumplieron sus respectivas sanciones.

La final de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá tuvo problemas cuando terminó, ya que los jugadores españoles habían calentado la previa y los futbolistas argentinos se enojaron por ese tema.