La decisión de la FIFA con las sanciones de Molina y Paredes tras la final del Mundial Argentina vs. España

La AFA confirmó este viernes que la FIFA dictó un fallo sobre las suspensiones del defensor Nahuel Molina y del volante Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026, donde la Selección argentina perdió 1 a 0 ante España.
Según comunicó la AFA, la FIFA dictó un fallo sobre las suspensiones de Molina y de Paredes tras la final del Mundial entre la Selección argentina y España
La AFA confirmó este viernes que la FIFA dictó un fallo sobre las suspensiones del defensor Nahuel Molina y del volante Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026, donde la Selección argentina perdió 1 a 0 ante España.
La Cámara de Apelaciones de FIFA aceptó la apelación presentada por la AFA y redujo la sanción contra Nahuel Molina, mientras que a Leandro Paredes se le mantuvo el castigo.
El lateral derecho de la Roma de Italia, que había recibido siete partidos por pegarle una piña a Rodri en medio de los festejos de los españoles, recibió una reducción a cuatro encuentros y una multa de 60 mil dólares.
Pero el mediocampista de Boca no tuvo la misma suerte, El capitán xeneize, que en medio de las celebraciones de España empujó y golpeó a Eric García y también peleó con Gavi, seguirá con el castigo de diez encuentros y la multa de 90 mil dólares que le habían dado.
Además también se informó que se mantuvo la multa por cánticos discriminatorios por valor de 321.000 USD, que fue impuesta por la Comisión Disciplinaria.
La AFA informó que apelará la decisión al TAS respecto del castigo contra el volante central y por los cantos racistas.
Thiago Almada había sido sancionado con un partido y una multa de 30 mil dólares, mientras que Roberto Ayala, el ayudante del DT albiceleste, Lionel Scaloni, recibió tres encuentros de castigo y tuvo que pagar 30 mil dólares por darle una trompada a Dani Olmo. Ambos ya cumplieron sus respectivas sanciones.
La final de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá tuvo problemas cuando terminó, ya que los jugadores españoles habían calentado la previa y los futbolistas argentinos se enojaron por ese tema.