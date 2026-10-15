Leandro Paredes se paró frente a la dirigencia de Boca: los motivos

Leandro Paredes quizás no juega, pero quiere estar.

La firme postura de Leandro Paredes

Leandro Paredes se paró con determinación ante los dirigentes y les comunicó su decisión inapelable: viajará con la delegación de Boca a Brasil para estar presente en la semifinal ante Vasco da Gama.

El mediocampista remarcó su deseo inquebrantable de estar a disposición del grupo y agotar todas las instancias posibles para saltar al campo de juego en un cruce que puede marcar a fuego el semestre del club.

El trasfondo de su determinación desafía los tiempos convencionales de la medicina deportiva. El volante sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho el pasado 9 de octubre durante el empate 2 a 2 ante Instituto, por lo que el choque en Río de Janeiro se disputará apenas once días después de la ruptura fibrilar.

Bajo este panorama su inclusión entre los viajeros no garantiza una autorización inmediata para sumar minutos, ya que su eventual ingreso dependerá exclusivamente de cómo responda en las últimas prácticas y del desarrollo táctico del partido.

Leandro Paredes es capitán y referente de Boca. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Leandro Paredes quiere estar

Rodolfo Arruabarrena seguirá con lupa cada movimiento del mediocampista en los entrenamientos previos antes de tomar una determinación definitiva.

El entrenador deberá sopesar las sensaciones del propio futbolista, la intensidad en las tareas con pelota y, fundamentalmente, el riesgo de que una exigencia prematura termine agravando la dolencia muscular en una zona siempre traicionera.

En el plano estrictamente futbolístico, la eventual participación de Paredes representa una carta desequilibrante para la estructura xeneize.

El DT sabe que el mediocampista aporta esa cuota indispensable de pausa, claridad en la salida limpia y jerarquía para manejar los ritmos, atributos que el equipo extrañó profundamente durante la ida y que resultan vitales en un escenario de máxima presión como el Maracaná.

El partido se disputará el próximo martes 20 de octubre en suelo carioca desde las 21.30.