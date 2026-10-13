Luego del empate 2 a 2 frente a Instituto, se confirmó que Leandro Paredes sufrió un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho. El referente y capitán de Boca había ingresado en el complemento, pero solo pudo estar 15 minutos en el terreno de juego antes de resentirse físicamente y pedir el cambio.
Boca: cuántos partidos se pierde Paredes por su desgarro y por qué deberán exigirlo
El mediocampista y capitán de Boca sufrió una lesión muscular de segundo grado que lo margina de varios compromisos
Esta lesión muscular representa una baja sensible para el esquema del entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que la recuperación estimada para este tipo de dolencias demanda habitualmente cerca de tres semanas de inactividad.
Los partidos que se pierde Leandro Paredes
Debido a los plazos médicos habituales, el volante se quedará fuera de una seguidilla determinante en el calendario de Boca: quedó descartado para disputar la serie completa de semifinales frente a Vasco da Gama, tanto el duelo de ida en La Bombonera como la revancha a disputarse en Brasil.
En el Torneo Clausura, Paredes no podrá decir presente en los cruces frente a Talleres de Córdoba e Independiente, dos compromisos fundamentales para la lucha por puestos importantes en la tabla anual.
Por qué el cuerpo técnico deberá exigirlo en su recuperación
El gran interrogante que desvela a los hinchas de Boca es si el volante campeón del mundo podrá estar presente en el Superclásico contra River Plate, pautado para el próximo 1 de noviembre.
Con los plazos tan ajustados, Leandro Paredes llegará con lo justo desde el punto de vista médico y sin rodaje futbolístico previo.
Sin embargo, dada la trascendencia del clásico y la jerarquía que aporta como conductor del equipo, el cuerpo médico y el cuerpo técnico evaluarán la posibilidad de exigirlo al máximo en la última etapa de su rehabilitación para que pueda sumar minutos en el partido más importante del semestre.
Hablando específicamente de su reemplazo, se cree que el principal candidato a ocupar el eje central del mediocampo es el chileno Williams Alarcón, junto con Delgado y Ascacíbar, dos inamovibles en la mitad del campo.