Boca: cuántos partidos se pierde Paredes por su desgarro y por qué deberán exigirlo

Paredes, descartado de la serie ante Vasco por Copa Sudamericana.

En el Torneo Clausura, Paredes no podrá decir presente en los cruces frente a Talleres de Córdoba e Independiente, dos compromisos fundamentales para la lucha por puestos importantes en la tabla anual.

Por qué el cuerpo técnico deberá exigirlo en su recuperación

El gran interrogante que desvela a los hinchas de Boca es si el volante campeón del mundo podrá estar presente en el Superclásico contra River Plate, pautado para el próximo 1 de noviembre.

Con los plazos tan ajustados, Leandro Paredes llegará con lo justo desde el punto de vista médico y sin rodaje futbolístico previo.

Sin embargo, dada la trascendencia del clásico y la jerarquía que aporta como conductor del equipo, el cuerpo médico y el cuerpo técnico evaluarán la posibilidad de exigirlo al máximo en la última etapa de su rehabilitación para que pueda sumar minutos en el partido más importante del semestre.

Hablando específicamente de su reemplazo, se cree que el principal candidato a ocupar el eje central del mediocampo es el chileno Williams Alarcón, junto con Delgado y Ascacíbar, dos inamovibles en la mitad del campo.