Boca, sin Paredes, recibe a Vasco da Gama en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera y el árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero. Además, contará con la transmisión y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Merentiel estará en el once inicial de Boca por la Copa Sudamericana.

Boca llega a este encuentro en medio de un gran momento y con la ilusión al máximo en todos los frentes, ya que arrastra un invicto de 17 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones este semestre: está en semis de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, pelea por el título de Campeón de Liga en la tabla anual y además sigue firme en el Torneo Clausura.