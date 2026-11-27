El 1 de diciembre comenzará una nueva temporada en el Parque Provincial Aconcagua, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mendoza. La apertura marcará el inicio de la temporada estival 2026/2027, que se extenderá hasta el 30 de abril.
El Parque Provincial Aconcagua abre en diciembre con novedades para la temporada
La temporada 2026/2027 del Parque Provincial Aconcagua llega con novedades para recorrer una de las áreas naturales más emblemáticas de Mendoza
El Gobierno de Mendoza estableció las condiciones de funcionamiento para este período con nuevas tarifas para actividades de visita, trekking y ascenso, además de medidas destinadas a fortalecer la protección ambiental, el bienestar animal y la seguridad de visitantes y prestadores de servicios.
Quienes deseen adquirir los permisos de ingreso deberán gestionar los tickets a través de la página del Ministerio de Energía y Ambiente.
Temporada y actividades en el Parque Provincial Aconcagua
Las actividades de ascenso y trekking largo estarán habilitadas entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero. Por su parte, el trekking diario y el trekking corto podrán realizarse hasta el 10 de abril, siempre sujetos a las condiciones meteorológicas que se registren durante la temporada.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que quienes realicen ascensos o trekking largo deberán contar con un seguro o servicio de evacuación y asistencia médica que contemple los costos de búsqueda, rescate y evacuación aérea desde los 5.600 metros sobre el nivel del mar hasta Horcones.
El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, señaló que la temporada estará condicionada por el fenómeno El Niño, situación que requerirá una especial atención por parte de organismos públicos, prestadores y visitantes.
“El 1 de diciembre daremos inicio a una nueva temporada del Parque Aconcagua. La misma estará atravesada por una situación climática particular, como lo es el fenómeno El Niño, lo que nos llevará a doblegar esfuerzos y estar atentos al Gobierno, prestadores y a todos aquellos que decidan visitar el Parque”, comentó el director.
Asimismo, destacó el trabajo realizado durante los meses previos para reforzar el manejo del parque, mejorar las condiciones vinculadas al bienestar animal y brindar mayor previsibilidad a los concesionarios que prestan servicios dentro del área protegida.
Bienestar animal y gestión ambiental
El Programa de Bienestar Animal continuará vigente durante esta temporada con el objetivo de promover la protección y el manejo responsable de las mulas utilizadas en las distintas actividades.
Para financiar estas acciones se estableció un canon de U$S7 por cada mula carguera o sillera que ingrese al parque, controlado mediante el sistema denominado “Ticket Mula”.
La normativa también refuerza los mecanismos de trazabilidad, retiro de residuos y manejo de materia fecal en los campamentos base Plaza de Mulas y Plaza Argentina. Entre otras medidas, únicamente se permitirán baños secos con separación de sólidos y líquidos, mientras que determinados sistemas de tratamiento quedarán restringidos salvo autorización expresa de la autoridad competente.
Además, las empresas prestadoras deberán garantizar la correcta evacuación de residuos y el mantenimiento de las parcelas asignadas.
Nuevas reglas para prestadores y tarifas de ingreso
Uno de los principales cambios para esta temporada es la consolidación de un nuevo esquema de concesiones para los prestadores de servicios que operan dentro del Parque Provincial Aconcagua.
Los adjudicatarios de la licitación podrán desarrollar sus actividades bajo concesiones con reglas, obligaciones y condiciones definidas, con una proyección de 20 años, fortaleciendo también los mecanismos de control del Estado.
Visita a la Quebrada de Horcones
- Público general: $15.000.
- Mendocinos: 30% de descuento.
Ingreso sin cargo
- Menores de 12 años.
- Personas con discapacidad y un acompañante.
- Excombatientes de Malvinas.
- Instituciones educativas.
- Jubilados y pensionados residentes en Argentina.
- Empleados y grupo familiar directo de la Dirección de Áreas Protegidas.
Trekking diario
- Mendocinos: $18.000.
- Argentinos y residentes: $30.000.
- Latinoamericanos: $55.000.
- Extranjeros: $66.000.
Actividades con pernocte sin asistencia de prestadores
Ruta Quebrada de Horcones
- Mendocinos: $375.000.
- Argentinos y residentes: $525.000.
- Extranjeros: U$S 1.285.
Ruta Quebrada de Vacas / Circuito 360°
- Mendocinos: $415.000.
- Argentinos y residentes: $563.000.
- Extranjeros: U$S1.585.
Trekking largo
- Mendocinos: $120.000.
- Argentinos y residentes: $160.000.
- Extranjeros: U$S550.
Trekking corto
- Mendocinos: $45.000.
- Argentinos y residentes: $80.000.
- Extranjeros: U$S230.
Los valores expresados en dólares se abonarán en pesos según la cotización tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.
Seguridad y rescates
Los servicios de Guardaparques, Servicio Médico y Trabajo Aéreo estarán operativos desde el inicio de la temporada. También habrá presencia de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza hasta el cierre operativo de los campamentos Plaza de Mulas y Plaza Argentina.
Las autoridades recordaron que las actividades podrán suspenderse por razones meteorológicas, ambientales u operativas, priorizando siempre la seguridad de las personas y la conservación del Aconcagua y su entorno natural.
En pocas palabras
- Parque Aconcagua: abre el 1 de diciembre con nuevas tarifas, actividades y acciones de protección ambiental.
- Temporada y actividades: trekking largo y ascensos habilitados hasta febrero; trekking diario y corto hasta abril, sujetos a clima.
- Novedades 2026/2027: nuevas tarifas de ingreso y esquema de concesiones a 20 años para prestadores de servicios.