Temporada y actividades en el Parque Provincial Aconcagua

Las actividades de ascenso y trekking largo estarán habilitadas entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero. Por su parte, el trekking diario y el trekking corto podrán realizarse hasta el 10 de abril, siempre sujetos a las condiciones meteorológicas que se registren durante la temporada.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que quienes realicen ascensos o trekking largo deberán contar con un seguro o servicio de evacuación y asistencia médica que contemple los costos de búsqueda, rescate y evacuación aérea desde los 5.600 metros sobre el nivel del mar hasta Horcones.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, señaló que la temporada estará condicionada por el fenómeno El Niño, situación que requerirá una especial atención por parte de organismos públicos, prestadores y visitantes.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, señaló que la temporada estará condicionada por el Fenómeno El Niño.

“El 1 de diciembre daremos inicio a una nueva temporada del Parque Aconcagua. La misma estará atravesada por una situación climática particular, como lo es el fenómeno El Niño, lo que nos llevará a doblegar esfuerzos y estar atentos al Gobierno, prestadores y a todos aquellos que decidan visitar el Parque”, comentó el director.

Asimismo, destacó el trabajo realizado durante los meses previos para reforzar el manejo del parque, mejorar las condiciones vinculadas al bienestar animal y brindar mayor previsibilidad a los concesionarios que prestan servicios dentro del área protegida.

Bienestar animal y gestión ambiental

El Programa de Bienestar Animal continuará vigente durante esta temporada con el objetivo de promover la protección y el manejo responsable de las mulas utilizadas en las distintas actividades.

Para financiar estas acciones se estableció un canon de U$S7 por cada mula carguera o sillera que ingrese al parque, controlado mediante el sistema denominado “Ticket Mula”.

La normativa también refuerza los mecanismos de trazabilidad, retiro de residuos y manejo de materia fecal en los campamentos base Plaza de Mulas y Plaza Argentina. Entre otras medidas, únicamente se permitirán baños secos con separación de sólidos y líquidos, mientras que determinados sistemas de tratamiento quedarán restringidos salvo autorización expresa de la autoridad competente.

Además, las empresas prestadoras deberán garantizar la correcta evacuación de residuos y el mantenimiento de las parcelas asignadas.

Nuevas reglas para prestadores y tarifas de ingreso

Uno de los principales cambios para esta temporada es la consolidación de un nuevo esquema de concesiones para los prestadores de servicios que operan dentro del Parque Provincial Aconcagua.

Los adjudicatarios de la licitación podrán desarrollar sus actividades bajo concesiones con reglas, obligaciones y condiciones definidas, con una proyección de 20 años, fortaleciendo también los mecanismos de control del Estado.

Visita a la Quebrada de Horcones

Público general: $15.000.

Mendocinos: 30% de descuento.

Ingreso sin cargo

Menores de 12 años.

Personas con discapacidad y un acompañante.

Excombatientes de Malvinas.

Instituciones educativas.

Jubilados y pensionados residentes en Argentina.

Empleados y grupo familiar directo de la Dirección de Áreas Protegidas.

Trekking diario

Mendocinos: $18.000.

Argentinos y residentes: $30.000.

Latinoamericanos: $55.000.

Extranjeros: $66.000.

El trekking diario y el trekking corto podrán realizarse hasta el 10 de abril, siempre sujetos a las condiciones meteorológicas.

Actividades con pernocte sin asistencia de prestadores

Ruta Quebrada de Horcones

Mendocinos: $375.000.

Argentinos y residentes: $525.000.

Extranjeros: U$S 1.285.

Ruta Quebrada de Vacas / Circuito 360°

Mendocinos: $415.000.

Argentinos y residentes: $563.000.

Extranjeros: U$S1.585.

Trekking largo

Mendocinos: $120.000.

Argentinos y residentes: $160.000.

Extranjeros: U$S550.

Trekking corto

Mendocinos: $45.000.

Argentinos y residentes: $80.000.

Extranjeros: U$S230.

Los valores expresados en dólares se abonarán en pesos según la cotización tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.

Seguridad y rescates

Los servicios de Guardaparques, Servicio Médico y Trabajo Aéreo estarán operativos desde el inicio de la temporada. También habrá presencia de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza hasta el cierre operativo de los campamentos Plaza de Mulas y Plaza Argentina.

Las autoridades recordaron que las actividades podrán suspenderse por razones meteorológicas, ambientales u operativas, priorizando siempre la seguridad de las personas y la conservación del Aconcagua y su entorno natural.