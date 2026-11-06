Cecilia Corradetti lanzó un libro intimista con historias que invitan a reflejarse en ellas

La periodista de Diario UNO y escritora es bahiense y hace 6 años se vino a vivir a Mendoza por amor. Entre sus cartas en el libro está esa historia de amor. Foto: Gentileza Carolina Baroffio

En sus páginas, la multifacética escritora -quien en sus inicios laborales se desempeñó como oficial de policía- aborda temas diversos: una misiva a su madre tras su fallecimiento, mensajes a excompañeros de trabajo y jefes, reflexiones sobre el acoso sufrido y ejercido en su juventud, miradas sobre una infancia "varonil", el enfrentamiento cercano con la muerte en cuatro oportunidades y hasta sin pretenderlo refleja el contexto social de la Argentina de las décadas de 1980 y 1990.

Entre los relatos destaca la carta dedicada a su pareja actual, Jaime Rodríguez, a quien conoció durante su viaje de egresados en Mendoza. Tras perder el contacto en su regreso a Bahía Blanca durante 30 años, ambos volvieron a encontrarse y hoy comparten su vida.

Un libro como espejo de nuestras propias historias

Durante el acto de presentación en la librería céntrica, la autora estuvo acompañada por Judith Schmorak, responsable de la editorial Horizonte Vagabundo, y por el escritor, periodista y editor de Diario UNO Facundo García, autor del prólogo de "Cartas que no envié".

La velada, que convocó a decenas de asistentes, cerró con un brindis auspiciado por Bodega Domaine Bousquet y la presentación musical del cantante Michael Giménez.

Judith Schmorak destacó la importancia de la publicación para el sello bonaerense: “Inauguramos con este libro nuestro catálogo, que nació con ganas de publicar historias reales contadas por sus protagonistas. La propuesta de Cecilia llegó para cumplir ese deseo de la editorial".

La presentación del libro de Corradetti cerró con la actuación del cantante melódico Michael Giménez. Foto: Gentileza Carolina Baroffio

Y consideró que "estas cartas son tan ella que siento que la conozco hace años, a pesar de que el trabajo fue totalmente online”.

Por su parte, Facundo García resaltó la profundidad narrativa de la obra y el estilo tan característico de la autora: “Cuando empecé a leer el libro sentí que tenía a Ceci al lado mío; la vi llorar y reírse, como un fantasma que estaba ahí conmigo. Esa cercanía transmiten sus cartas".

"El radar para detectar historias que tiene Cecilia Corradetti es único, y esta vez ese radar estaba adentro suyo”, reflexionó el periodista y escritor.

Cecilia junto a sus amigas Daniela Ballester, Patricia Botari y Valeria Aise durante la presentación de su libro. Foto: Gentileza Cecilia Corradetti

Escribir es para Cecilia "un acto de liberación y sanación"

A su turno, Cecilia Corradetti explicó el origen y la finalidad del proceso de escritura al manifestar que “la primera carta que escribí fue a mi mamá en su ausencia, y es la que me llevó a este libro casi sin darme cuenta".

"Después siguió la carta a esa nena que fui y ahí no pude parar de escribir cartas. El objetivo fue sentirme en paz conmigo misma. Como son cartas que no envié, habrá gente que leerá su carta a través de este libro”, reveló.

La periodista y escritora junto a su pareja, el sanjuanino Jaime Rodríguez. Un amor de juventud que revivió 30 años después. Foto: Gentileza Carolina Baroffio

Para ella, la escritura "es un acto de liberación y sanación". Y de ese modo lo transmite en este nuevo libro.

"Cuando uno ya hizo un recorrido y acumuló experiencias -dice la escritora- empieza a mirar de otra manera a las personas que pasaron por su vida, las decisiones que tomó, las heridas que cargó y los afectos que la sostuvieron". Para ella, "hay cosas que se entienden con el tiempo, otras duelen de una manera distinta y algunas, sencillamente, necesitan ser dichas".

Dónde conseguir el libro

"Cartas que no envié" ya se encuentra disponible para la venta en la tradicional Librería García Santos (avenida San Martín 921, Ciudad de Mendoza) y a través de la tienda online de la editorial Horizonte Vagabundo, a un valor de $30.000.