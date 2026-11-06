Hace 45 años encallaron un barco para evitar que se hundiera en el puerto y hoy es un refugio para la vida marina

La avería del barco comprometió su estabilidad y obligó a buscar una solución para evitar que el carguero acabara hundido en una zona estratégica para el tráfico marítimo de la isla. La decisión fue conducirlo hasta una cala de fondo arenoso junto a Las Caletas, detrás del dique de abrigo del puerto. Allí quedó apoyado sobre el fondo y sujeto mediante cabos.

La maniobra apartó el riesgo de la zona operativa de Los Mármoles, pero el barco nunca volvería a navegar. Los 29 tripulantes fueron evacuados. A bordo también había alrededor de 320 toneladas de productos petrolíferos, entre fuelóleo y gasóleo, cuya retirada se convirtió en una prioridad para evitar un posible vertido. La madera transportada fue descargada y trasladada a tierra.

Parte de aquella carga tuvo incluso una segunda vida. Cinco troncos se utilizaron en la escultura La noche de San Juan, instalada en Costa Teguise en 2009. La obra terminó siendo retirada en 2016 por motivos de seguridad. El carguero, mientras tanto, permaneció en la costa. Durante décadas, la corrosión, el oleaje y el viento fueron deteriorando su estructura.

El casco terminó dividido en varias secciones. La proa del barco desapareció bajo el agua y la parte de popa quedó como una silueta oxidada visible desde tierra. Con el paso del tiempo, el Telamón se convirtió en un punto de referencia del litoral de Arrecife y en un lugar fotografiado por visitantes y residentes.

Su retirada llegó a plantearse oficialmente. En 2019 se publicó el procedimiento para extraer y vender los restos del buque. Los trabajos de desmontaje de este buque comenzaron en septiembre de 2022, aunque quedaron paralizados por cuestiones relacionadas con la posible presencia de residuos peligrosos y las condiciones ambientales de la intervención.