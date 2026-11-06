El carguero griego Telamón fue llevado deliberadamente hasta una cala de Arrecife en 1981 para evitar que se hundiera en la entrada del puerto. La operación de este barco evitó un problema mayor para la actividad portuaria, pero dejó frente a la costa una estructura que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Lanzarote.
Hace 45 años encallaron un barco para evitar que se hundiera en el puerto y hoy es un refugio para la vida marina
Hace 45 años, un barco mercante griego fue deliberadamente encallado en Lanzarote para evitar bloquear el puerto, convirtiéndose hoy en un arrecife artificial.
El 31 de octubre de 1981, un carguero de casi 140 metros de eslora terminó varado frente a la costa de Arrecife, en Lanzarote. No había llegado allí por un temporal ni por un error de navegación. El Telamón fue encallado deliberadamente para evitar que se hundiera cerca del puerto de Los Mármoles y bloqueara el acceso de otros barcos.
Un barco de 140 metros, 5.500 toneladas de madera y una maniobra para salvar el puerto de Arrecife
La emergencia había comenzado diez días antes, cuando el buque sufrió una importante entrada de agua mientras navegaba por el estrecho de La Bocaina, entre Lanzarote y Fuerteventura. Procedía de San Pedro, en Costa de Marfil, y se dirigía a Tesalónica, en Grecia, con unas 5.500 toneladas de madera tropical a bordo.
La avería del barco comprometió su estabilidad y obligó a buscar una solución para evitar que el carguero acabara hundido en una zona estratégica para el tráfico marítimo de la isla. La decisión fue conducirlo hasta una cala de fondo arenoso junto a Las Caletas, detrás del dique de abrigo del puerto. Allí quedó apoyado sobre el fondo y sujeto mediante cabos.
La maniobra apartó el riesgo de la zona operativa de Los Mármoles, pero el barco nunca volvería a navegar. Los 29 tripulantes fueron evacuados. A bordo también había alrededor de 320 toneladas de productos petrolíferos, entre fuelóleo y gasóleo, cuya retirada se convirtió en una prioridad para evitar un posible vertido. La madera transportada fue descargada y trasladada a tierra.
Parte de aquella carga tuvo incluso una segunda vida. Cinco troncos se utilizaron en la escultura La noche de San Juan, instalada en Costa Teguise en 2009. La obra terminó siendo retirada en 2016 por motivos de seguridad. El carguero, mientras tanto, permaneció en la costa. Durante décadas, la corrosión, el oleaje y el viento fueron deteriorando su estructura.
El casco terminó dividido en varias secciones. La proa del barco desapareció bajo el agua y la parte de popa quedó como una silueta oxidada visible desde tierra. Con el paso del tiempo, el Telamón se convirtió en un punto de referencia del litoral de Arrecife y en un lugar fotografiado por visitantes y residentes.
Su retirada llegó a plantearse oficialmente. En 2019 se publicó el procedimiento para extraer y vender los restos del buque. Los trabajos de desmontaje de este buque comenzaron en septiembre de 2022, aunque quedaron paralizados por cuestiones relacionadas con la posible presencia de residuos peligrosos y las condiciones ambientales de la intervención.
En pocas palabras
- Barco encallado: El carguero Telamón varó en 1981 para evitar bloquear el puerto de Arrecife.
- Icono turístico: La estructura del barco se convirtió en una imagen reconocible de Lanzarote.
- Retiro paralizado: Los trabajos para desmantelar el buque iniciaron en 2022 pero se detuvieron.