Boca, Argentinos y Rosario Central van por la Anual: el mapa de la definición

Por su parte, Rosario Central es el que corre de atrás y debe esperar dos resultados favorables. El Canalla tiene 59, por lo que deberá ganar y esperar que tanto el Xeneize como el Bicho no sumen de a tres.

Boca recibe a Defensa y Justicia en La Bombonera

Boca saltará al césped de La Bombonera a las 17.30 con la ilusión encendida al máximo. El duelo frente a Defensa y Justicia contará con el arbitraje de Sebastián Zunino (con Yamil Possi en el VAR) y la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Una victoria abrocharía el primer trofeo de una temporada en la que la institución pelea la cuádruple corona (con el Clausura, Copa Sudamericana y Copa Argentina).

Boca tiene ventaja sobre sus rivales y buscará dar la vuelta en La Bombonera.

Por su parte, el Halcón espera no ser un simple espectador. Los de Florencio Varela, de la mano de Julio Vaccari, llegan afirmadon en el cuarto lugar de la Zona A con 28 puntos y persiguen la chance matemática de superar a su rival de turno. Además, ubicados undécimos en la Anual, buscan dar el golpe en La Bombonera para abrochar su boleto directo a la próxima Copa Sudamericana.

Argentinos recibe a Huracán en La Paternal

En el Estadio Diego Armando Maradona y a la misma hora, Argentinos Juniors afrontará uno de los compromisos más decisivos de su historia reciente al recibir a Huracán con televisación de TNT Sports y arbitraje de Pablo Dóvalo (Lucas Novelli en el VAR).

El Bicho llega igualado en 60 unidades con Boca en lo más alto de la Anual. Para dar la vuelta olímpica, están obligados a ganar y a que el Xeneize no haga lo propio. Un empate dejaría a los de La Paternal contra las cuerdas, necesitando una derrota boquense y un tropiezo de Rosario Central.

Argentinos sueña con conquistar la tabla Anual.

En la vereda de enfrente estará el alicaído Huracán de Diego Martínez. El Globo arrastra una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, pero conserva la ilusión de meterse entre los ocho clasificados a playoffs. Para lograrlo, necesita ganar. De esta manera desplazaría a Sarmiento del octavo puesto.

Rosario Central recibe al descendido Estudiantes de Río Cuarto

Desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un cruce clave transmitido por ESPN Premium, bajo la supervisión del juez Hernán Mastrángelo y con Héctor Paletta en el VAR.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega en alza tras cosechar siete victorias en sus últimos ocho encuentros, envión que lo depositó de lleno en la pelea por la Anual.

Rosario Central se ilusiona con que Boca y Argentinos dejen puntos en el camino.

Sin embargo, el Canalla no depende de sí mismo: debe ganar sí o sí y esperar que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos cotejos. En caso de empatar, quedarí prácticamente condenado ya que precisaría de una caída del Bicho y una goleada en contra del Xeneize por más de seis tantos.

Enfrente estaará la otra cara de la moneda. Estudiantes de Río Cuarto marcha último en la Zona B con apenas nueve puntos y ya consumó la pérdida de la categoría.