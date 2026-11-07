El orden sí altera el producto: cómo limpiar rieles de las ventanas

No es fácil acceder a todos los rincones para limpiarlos y por eso se va acumulando polvo, arena, hojas secas, insectos, pelos y restos de lluvia que terminan formando una capa de suciedad difícil de eliminar si se deja pasar demasiado tiempo.

En este caso, el error más frecuente es que todos empiezan la limpieza echando agua o pulverizando un limpiador directamente sobre toda esa suciedad. Cuando se hace así, el polvo se convierte en barro y eso se mete más en las esquinas, los desagües y las guías, haciendo que limpiarlo resulte más complicado.

El mantenimiento frecuente de rieles reduce el esfuerzo de limpiezas profundas.

Por esa razón un truco es que antes de utilizar cualquier líquido, conviene sacar toda la suciedad seca, ya sea aspirar o cepillar porque eso es lo que facilita el resto del trabajo. Para hacerlo puedes aplastar un cartón de papel higiénico y utilízalo como boquilla desechable y hasta aprovechar un cepillo de dientes viejo.

Cuando consideres que no puedes retirar más suciedad seca, ahora sí puedes humedecer y limpiar la ventana de la forma que acostumbras.