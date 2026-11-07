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¡Sabor de bodegón!

Cuántas cucharadas de vino tinto se necesitan para que las empanadas de carne queden con el jugo perfecto

Este secreto casero de cocina permite potenciar el aroma y sabor del relleno de carne sin que pierda su humedad

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El momento de adición de las cucharadas también es importante. 

El momento de adición de las cucharadas también es importante. 

Las empanadas de carne representan una de las tradiciones gastronómicas más queridas en la cocina argentina, y uno de los desafíos más comunes al momento de prepararlas en el hogar es lograr que el relleno conserve esa textura jugosa e inigualable que caracteriza a las mejores recetas regionales.

Existen variados trucos culinarios para evitar que la carne quede seca durante la cocción al horno o frita. Entre ellos, la incorporación de vino tinto se convirtió en el tip definitivo recomendado por expertos en la materia.

El vino tinto es un elemento que puede potenciar múltiples recetas argentinas.

El vino tinto es un elemento que puede potenciar múltiples recetas argentinas.

El truco del vino tinto en las empanadas de carne

La adición de esta bebida cumple una función clave en la cocina: permite desglasar el fondo de la olla o sartén donde se dora la carne con la cebolla, levantando todos los azúcares y grasas caramelizadas.

Además, la acidez natural del vino equilibra la grasa de la carne y resalta especias fundamentales como el comino y el pimentón dulce.

El relleno de las empanadas de carne puede ser potenciado con elementos caseros.

El relleno de las empanadas de carne puede ser potenciado con elementos caseros.

Para alcanzar el balance perfecto de sabor y humedad sin tapar el gusto del resto de los ingredientes, la medida exacta es la siguiente:

  • Proporción recomendada: se deben agregar entre 2 y 3 cucharadas soperas de vino tinto por cada kilo de relleno (contando la carne picada a cuchillo o molida y la cebolla).

  • Momento de incorporación: la bebida debe sumarse al final del sofrito, cuando la carne ya haya cambiado de color.

  • Tiempo de cocción: es fundamental mantener el fuego alto durante un minuto para permitir que el alcohol se evapore por completo, dejando únicamente los aromas y azúcares concentrados.

Consejos extra para lograr el jugo ideal

  • Reposo en heladera: una vez apagado el fuego, se recomienda dejar enfriar el relleno a temperatura ambiente y luego llevarlo a la heladera durante toda la noche. Esto hará que los jugos se solidifiquen y sea más fácil armar las tapas sin roturas.
  • Elección de la bebida: no es necesario utilizar un ejemplar costoso, pero sí un vino tinto de buena calidad (como un Malbec o Cabernet Sauvignon) que sea agradable al paladar.

En pocas palabras

  • Clave para jugosidad: dos o tres cucharadas de vino tinto por kilo de relleno realzan sabor y humedad.
  • Momento de adición: incorporar al final del sofrito, tras dorar la carne, permitiendo la evaporación del alcohol.
  • Consejo adicional: dejar enfriar el relleno y reposar en heladera toda la noche para facilitar el armado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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