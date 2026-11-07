Cuántas cucharadas de vino tinto se necesitan para que las empanadas de carne queden con el jugo perfecto

Existen variados trucos culinarios para evitar que la carne quede seca durante la cocción al horno o frita. Entre ellos, la incorporación de vino tinto se convirtió en el tip definitivo recomendado por expertos en la materia.

El vino tinto es un elemento que puede potenciar múltiples recetas argentinas.

El truco del vino tinto en las empanadas de carne

La adición de esta bebida cumple una función clave en la cocina: permite desglasar el fondo de la olla o sartén donde se dora la carne con la cebolla, levantando todos los azúcares y grasas caramelizadas.