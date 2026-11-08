A pocas horas de uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de los últimos tiempos, el barrio porteño de Palermo se transformó por completo para albergar la histórica llegada del papa León XIV.
Cuenta regresiva: el impresionante despliegue en Palermo para recibir al papa León XIV
El barrio porteño de Palermo se transformó por completo para albergar la histórica llegada del Papa León XIV
El epicentro de los festejos y de la masiva concentración será la tradicional Avenida Libertador, un corredor estratégico que ya luce blindado y preparado para recibir a una multitudinaria marea de fieles.
Despliegue sin precedentes en Palermo: se viene la visita del papa León XIV
Los preparativos no escatiman en detalles ni en magnitud. Según relata Pablo Gerardi desde el lugar, el operativo contempla dos kilómetros y medio de un corredor exclusivo por donde transitará el Sumo Pontífice en las próximas horas.
Las autoridades estiman que la convocatoria reunirá a millones de personas que se acercarán para presenciar la primera misa oficial del Papa en el país.
Frente al emblemático monumento de los Españoles, se erigió un imponente altar que alcanza los 70 metros de ancho, diseñado especialmente para la ocasión y configurado como el punto neurálgico de la celebración litúrgica.
Tecnología de punta para garantizar la transmisión
Para que nadie se pierda ni un solo detalle de la ceremonia, la organización dispuso una infraestructura técnica de alto nivel. A lo largo de todo el trayecto se instalaron torretas gigantescas (ubicadas estratégicamente cada 50 metros) dotadas de pantallas gigantes y modernas columnas de sonido.
Este sistema de alta potencia busca garantizar que la palabra del Santo Padre llegue con absoluta claridad a cada rincón del predio, asegurando una experiencia óptima para los asistentes.
Con el operativo prácticamente finalizado y los últimos detalles ultimados, Palermo palpita las horas previas a una jornada que promete quedar grabada en la historia grande de la visita papal.