Cuenta regresiva: el impresionante despliegue en Palermo para recibir al papa León XIV

Las autoridades estiman que la convocatoria reunirá a millones de personas que se acercarán para presenciar la primera misa oficial del Papa en el país.

El papa León XIV será recibido por miles de fieles.

Frente al emblemático monumento de los Españoles, se erigió un imponente altar que alcanza los 70 metros de ancho, diseñado especialmente para la ocasión y configurado como el punto neurálgico de la celebración litúrgica.

Tecnología de punta para garantizar la transmisión

Para que nadie se pierda ni un solo detalle de la ceremonia, la organización dispuso una infraestructura técnica de alto nivel. A lo largo de todo el trayecto se instalaron torretas gigantescas (ubicadas estratégicamente cada 50 metros) dotadas de pantallas gigantes y modernas columnas de sonido.

Este sistema de alta potencia busca garantizar que la palabra del Santo Padre llegue con absoluta claridad a cada rincón del predio, asegurando una experiencia óptima para los asistentes.

Con el operativo prácticamente finalizado y los últimos detalles ultimados, Palermo palpita las horas previas a una jornada que promete quedar grabada en la historia grande de la visita papal.