100 años del Pasaje San Martín: los festejos por el edificio que cambió la fisonomía de Mendoza

El edificio del Pasaje San Martín en construcción, en 1925. Vista desde la calle Sarmiento. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Diseñado por la firma alemana F.H. Schmidt-John Becker y Cía., ejecutado por el ingeniero Ludwig Freude y bajo la dirección técnica del ingeniero local Edmundo Guillermo Romero, el edificio enfrentó su prueba de fuego el 14 de abril de 1927.

Un fuerte sismo de magnitud 7,1 sacudió Mendoza y la estructura de hormigón armado resistió de manera impecable, sufriendo solo desprendimientos menores en los revoques frescos e iniciando la era de las construcciones sismorresistentes en Cuyo.

Acto de inauguración del Pasaje San Martín, ocurrido el 11 de noviembre de 1926. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El Pasaje San Martín, joya de la arquitectura de vanguardia

Coronado por una torre con mansarda e inspirado en galerías comerciales europeas como la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán, el Pasaje San Martín reúne tesoros de la arquitectura regional. Y hoy, a 100 años de su inauguración, el edificio mantiene su fisonomía siendo un ícono de la arquitectura y el urbanismo de la Ciudad de Mendoza.

Los vitrales art nouveau cubren más de 300 m² en su cúpula central y 7 lucernarios, filtrando una iluminación esmaltada característica.

Instalados hace 100 años, los ascensores OTIS originales conservan sus puertas de tijera y marcos de herrería artesanal que se encuentran en pleno funcionamiento del edificio. Además, se incursionó en un curioso sistema de seguridad de época con cajas de marcación de rondas de guardia; y una histórica escalera telescópica contra incendios.

Los vitrales tan característicos del Pasaje San Martín. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Para su construcción se utilizaron materiales de vanguardia a través de la importación de mármoles, revestimientos europeos, cañerías de época y tabiques de aislamiento termoacústico.

Sus más de 500 m² de subsuelos subterráneos albergaron en su época célebres pistas bailables como Dimensión 17 y Quijotes, además de una subestación eléctrica propia.

El edificio es patrimonio de Mendoza

Declarado Edificio de Interés Arquitectónico y Artístico Municipal en 1996 y Patrimonio Cultural Provincial en 1997, el inmueble atravesó un proceso de restauración integral llevado a cabo por el Consorcio de Propietarios, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Gobierno provincial y la Universidad de Mendoza.

Las obras incluyeron la recuperación de las cabinas de ascensores, apliques de bronce y los murales de Estela Sgró en la escalera a la cúpula, junto con una inversión superior a los $10 millones en Aportes No Reembolsables (ANR) para la modernización del zócalo comercial.

Asimismo, como preámbulo a su centenario, el 8 de septiembre pasado el edificio recibió el Sello de Calidad Internacional AdbA-ACAPA (Art Decó Buenos Aires Argentina-Asociación Civil de Arte y Patrimonio Argentina), respaldado por ICOMOS.

El Pasaje San Martín comprende una galería comercial con cafetería que inauguró hace un año. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Festejos por el centenario del Pasaje San Martín

En el marco de la conmemoración, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza -a través de sus áreas de Cultura y Turismo- organizó un acto central de acceso libre y gratuito para este sábado 14, a partir de las 11, en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento.

La jornada reunirá intervenciones de danza y música a cargo de los elencos estables municipales junto con recreaciones artísticas de época a cargo de personajes históricos.

El punto neurálgico del encuentro será la presentación del libro “100 años Pasaje San Martín: relatos, historias y testimonios (1926-2026)”, editado por la Universidad de Mendoza y publicado con apoyo municipal.

El libro de la Universidad de Mendoza recopila planos, relatos y análisis históricos de más de 15 especialistas en arquitectura. Será presentado este sábado a las 11 en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. Foto: Universidad de Mendoza.

Elaborada por el Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbana (ICAU) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza (UM) bajo la edición de Alicia Braverman, Liliana Girini y Graciela Moretti; la publicación recopila planos, relatos y análisis históricos de más de 15 especialistas.

En el acto del sábado expondrán el intendente Ulpiano Suarez, el rector de la UM Alfredo Iglesias y autoridades del consorcio del Pasaje San Martín.

Al cierre de la presentación literaria, ya al mediodía, se desarrollará una visita guiada gratuita. El recorrido permitirá al público recorrer las galerías interiores y acceder a la histórica terraza para apreciar desde cerca la emblemática cúpula de vitrales del Pasaje San Martín.