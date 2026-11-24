La muerte del ex preso Cristian Adrián Bustos Rojas, de 35 años, hallado el domingo en el canal Cacique Guaymallén, en un camping -a la altura de El Algarrobal- se produjo por ahogamiento, según el anticipo de la autopsia informado desde el Cuerpo Médico Forense a la Fiscalía de Homicidios.
El ex preso hallado en el Cacique Guaymallén murió ahogado y no tenía heridas de bala
El cadáver de Cristian Adrián Bustos Rojas, de 35 años, fue detectado el domingo por una mujer en un camping en El Algarrobal. Había salido de la cárcel el jueves
Las heridas que presentaba el cadáver, según el informe técnico, fueron consecuencia del arrastre en la correntada del Cacique Guaymallén.
En principio, quedó descartada la versión de heridas por arma de fuego que circuló el domingo por la tarde, luego del hallazgo y posterior levantamiento del cadáver.
Dos heridas detectadas a simple vista en la nariz y el entrecejo del ex convicto instalaron la duda y la posibilidad de que hubieran sido consecuencia de la utilización de armas de fuego o elementos cortantes, pero el anticipo del personal médico a cargo de revisar el cuerpo concluyeron que no se había tratado de un crimen.
Cristian Adrián Bustos Rojas había salido de la cárcel 3 días antes, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Seguridad.
El 19 de noviembre había cumplido varias condenas por robos.
En 2025, Bustos Rojas había sido condenado por dos causas de robo que lo mantuvieron preso hasta el jueves 19 de noviembre, cuando recuperó la libertad.
En pocas palabras
- Fallecimiento de ex preso: Cristian Adrián Bustos Rojas fue hallado muerto en un camping, con causa de muerte por ahogamiento.
- Causa de muerte: la autopsia determinó que el ahogamiento fue la causa, descartando heridas de bala.
- Antecedentes: Bustos Rojas, de 35 años, había recuperado su libertad tres días antes tras cumplir condenas por robo.