Dos heridas detectadas a simple vista en la nariz y el entrecejo del ex convicto instalaron la duda y la posibilidad de que hubieran sido consecuencia de la utilización de armas de fuego o elementos cortantes, pero el anticipo del personal médico a cargo de revisar el cuerpo concluyeron que no se había tratado de un crimen.

Tras la denuncia de una mujer, Bomberos se ocuparon de rescatar el cadáver del ex preso Cristian Adrián Bustos Rojas.

Cristian Adrián Bustos Rojas había salido de la cárcel 3 días antes, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Seguridad.

El 19 de noviembre había cumplido varias condenas por robos.

En 2025, Bustos Rojas había sido condenado por dos causas de robo que lo mantuvieron preso hasta el jueves 19 de noviembre, cuando recuperó la libertad.