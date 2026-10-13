Hace un tiempo, Argentina fue protagonista de un hecho histórico y milenario a raíz de un descubrimiento arqueológico de gran valor. Las lluvias desenterraron restos óseos de hace miles de años y los detalles son estremecedores.
Las lluvias en Argentina desenterraron el pasado al exponer una urna funeraria de hace más de 1.000 años
En Tucumán las intentas lluvias dejaron a la vista un inusual hallazgo milenario: urna funeraria y restos óseos
Las lluvias en Argentina desenterraron el pasado al exponer una urna funeraria de hace más de 1.000 años
Un hallazgo arqueológico de gran valor científico tuvo lugar en un camino en la localidad de Los Bordos de Aragón, ubicada dentro del departamento de Trancas, en Tucumán.
Las persistentes precipitaciones de la zona junto con los trabajos de acondicionamiento vial removieron el terreno y dejaron a la vista la boca de una antigua urna funeraria de cerámica que estaba sepultada. Según los expertos, las primeras investigaciones indican que la vasija es de entre 1.000 y 1.500 años de antigüedad, vinculándose directamente con la tradición arqueológica Candelaria del Noroeste argentino.
El insólito descubrimiento ocurrió cuando una vecina del lugar advirtió la presencia de la estructura cerámica y ante la alerta, se activó un operativo de rescate en el que trabajaron de forma conjunta el Ente Cultural de Tucumán, especialistas del Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán y representantes de la Comunidad Indígena Chuschagasta.
Durante las tareas de recuperación, los arqueólogos hicieron excavaciones que alcanzaron aproximadamente 1,85 metros de profundidad para resguardar la pieza y extraerla con todos los parámetros de seguridad, donde además se vieron diversos elementos históricos, incluyendo urnas funerarias, pequeñas vasijas y restos óseos humanos.
Sin embargo, los técnicos comprobaron que la urna principal había sido intervenida anteriormente por desconocidos y su interior estaba vacío, pero su valor patrimonial es determinante. Así que para reconectar datos de la historia completa de este hallazgo, los científicos examinarán los sedimentos recuperados para identificar microrrestos y microfósiles como semillas o sustancias vegetales, los cuales ofrecerán pistas clave sobre el contenido original y las costumbres funerarias.
En pocas palabras
- Hallazgo milenario: las lluvias en Tucumán expusieron una urna funeraria de cerámica con restos óseos de más de 1.000 años.
- Origen y Antigüedad: la pieza se vincula a la tradición arqueológica Candelaria del Noroeste argentino, con datación entre 1.000 y 1.500 años.
- Investigación en curso: se analizan sedimentos para obtener pistas sobre el contenido original y las costumbres funerarias de la época.