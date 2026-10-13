Las lluvias en Argentina desenterraron el pasado al exponer una urna funeraria de hace más de 1.000 años

El insólito descubrimiento ocurrió cuando una vecina del lugar advirtió la presencia de la estructura cerámica y ante la alerta, se activó un operativo de rescate en el que trabajaron de forma conjunta el Ente Cultural de Tucumán, especialistas del Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán y representantes de la Comunidad Indígena Chuschagasta.

Después del descubrimiento se comprobó que los restos habían sido intervenidos y no se encontraron restos ni otros materiales.

Durante las tareas de recuperación, los arqueólogos hicieron excavaciones que alcanzaron aproximadamente 1,85 metros de profundidad para resguardar la pieza y extraerla con todos los parámetros de seguridad, donde además se vieron diversos elementos históricos, incluyendo urnas funerarias, pequeñas vasijas y restos óseos humanos.

Sin embargo, los técnicos comprobaron que la urna principal había sido intervenida anteriormente por desconocidos y su interior estaba vacío, pero su valor patrimonial es determinante. Así que para reconectar datos de la historia completa de este hallazgo, los científicos examinarán los sedimentos recuperados para identificar microrrestos y microfósiles como semillas o sustancias vegetales, los cuales ofrecerán pistas clave sobre el contenido original y las costumbres funerarias.