Por qué la provincia de Tucumán se llama así: a qué se debe el nombre y cuál es su origen

Cuál es el origen y significado del nombre que lleva hoy la provincia de Tucumán
provincia de tucuman (2)
El origen del nombre Tucumán está asociado a las lenguas de los pueblos originarios de la zona. Su significado en casi todas ellas tiene que ver con el agua.
Existen varias interpretaciones sobre su origen lingüístico y una de las versiones más aceptadas es la difundida por Manuel Lizondo Borda, historiador, escritor argentino.
- Una de las teorías más difundidas señala que “Tucumán” proviene del vocablo quechua “yucuman”, que significa "lugar donde nacen los ríos", "ir hacia donde abunda o se reúne el agua" o "lugar donde nacen las aguas".
- Otros historiadores señalan que proviene de la lengua tonocoté y que era el nombre que pueblos originarios del lugar le daban a la zona.
En ambos casos, el nombre refleja el carácter natural y productivo de la región, que desde tiempos prehispánicos fue reconocida por su riqueza agrícola y su clima benigno.
Cuando los conquistadores españoles llegaron al actual territorio tucumano, en el siglo XVI, encontraron comunidades indígenas organizadas y con una fuerte identidad cultural. Al fundar la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1565, que de hecho luego se trasladó en 1685 a su ubicación actual, los españoles mantuvieron el nombre indígena, reconociendo el valor y la fuerza que ese término tenía entre los habitantes del lugar.
provincia de tucuman (1)
Esta imagen corresponde a un lugar turistico de la provincia de San Miguel de Tucumán.
Con el tiempo, “Tucumán” pasó a designar toda la región del noroeste, que en los siglos coloniales comprendía territorios mucho más amplios que los actuales límites provinciales.
Características de la provincia de Tucumán
- Capital: San Miguel de Tucumán.
- Superficie: 22.524 km².
- Población: 1.731.820 habitantes (Censo 2022).
- La fundacion de Tucuman tuvo una finalidad militar, para controlar a los pueblos de montaña que se resistían al dominio hispánico.
- El 9 de julio de 1816 fue escenario del Congreso de Tucumán, donde declararon la Independencia de las Provincias Unidas del Sud a España y el resto del mundo.
- Las empanadas tucumanas son una de sus comidas tipicas.
- Tucumán es el mayor polo industrial y comercial del norte argentino, con más de 1300 unidades industriales operativas de todo tipo de funcionamiento.
- Posee el centro comercial y distribuidor más importante de la región.