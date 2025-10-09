Por qué la provincia de Tucumán se llama así: a qué se debe el nombre y cuál es su origen

Cuál es el origen y significado del nombre que lleva hoy la provincia de Tucumán

provincia de tucuman (2) El origen del nombre Tucumán está asociado a las lenguas de los pueblos originarios de la zona. Su significado en casi todas ellas tiene que ver con el agua.

Existen varias interpretaciones sobre su origen lingüístico y una de las versiones más aceptadas es la difundida por Manuel Lizondo Borda, historiador, escritor argentino.

Una de las teorías más difundidas señala que “ Tucumán ” proviene del vocablo quechua “yucuman”, que significa "lugar donde nacen los ríos", "ir hacia donde abunda o se reúne el agua" o "lugar donde nacen las aguas".

” proviene del vocablo quechua “yucuman”, que significa "lugar donde nacen los ríos", "ir hacia donde abunda o se reúne el agua" o "lugar donde nacen las aguas". Otros historiadores señalan que proviene de la lengua tonocoté y que era el nombre que pueblos originarios del lugar le daban a la zona.

En ambos casos, el nombre refleja el carácter natural y productivo de la región, que desde tiempos prehispánicos fue reconocida por su riqueza agrícola y su clima benigno.

Cuando los conquistadores españoles llegaron al actual territorio tucumano, en el siglo XVI, encontraron comunidades indígenas organizadas y con una fuerte identidad cultural. Al fundar la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1565, que de hecho luego se trasladó en 1685 a su ubicación actual, los españoles mantuvieron el nombre indígena, reconociendo el valor y la fuerza que ese término tenía entre los habitantes del lugar.

Con el tiempo, “Tucumán” pasó a designar toda la región del noroeste, que en los siglos coloniales comprendía territorios mucho más amplios que los actuales límites provinciales.

Características de la provincia de Tucumán