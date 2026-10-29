El escalofriante crimen que originó la leyenda más temida de Mendoza

Ambas víctimas recibieron dos disparos ejecutados con una pistola calibre 7.65 y múltiples cortes de cuchillo en distintas partes del cuerpo. El ataque se cometió con cautela y saña luego de que se descartara el móvil del robo, ya que los agresores no sustrajeron ningún elemento del domicilio.

Inicialmente, Alejandro, hijo de Ruth y hermano de Carlos, se comunicó con las autoridades diciendo haber encontrado a sus familiares asesinados. Sin embargo, la investigación centró sus sospechas sobre él, derivando en su detención y posterior condena a prisión perpetua por el doble homicidio.

El autor del hecho cuyo crimen se convirtió en leyenda.

Con el paso de los años, el trágico suceso dio origen a una marcada leyenda urbana en la zona. Muchos automovilistas y vecinos empezaron a reportar extraños encuentros durante la madrugada en la ruta, asegurando ver la figura espectral de una mujer vestida de blanco acostada o desplazándose sobre el asfalto.

Los pobladores locales asociaron inmediatamente estos avistamientos con el crimen de 2002, sosteniendo la creencia de que el fantasma corresponde al alma de Ruth Acuña, que aún vaga por Valle Grande en busca de justicia luego de que un trágico caso judicial terminara transformándose en el mito sobrenatural de la "dama de blanco" de San Rafael.