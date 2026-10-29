Mendoza además de su belleza y paisajes característicos, está llena de historias que se fueron pasando de generación en generación. Uno de los casos más nuevos que se convirtió en leyenda tiene como protagonista al departamento de San Rafael, específicamente al distrito de Valle Grande.
El escalofriante crimen que originó la leyenda más temida de Mendoza
San Rafael es una zona mendocina famosa por su belleza y por ser protagonista de una de las leyendas y casos más intrigantes de Valle Grande
El sur de la provincia cuenta con varias historias que rozan lo sobrenatural y lo misterioso, y este caso, uno de los lugares más visitados de la provincia, cuenta con relatos que aterran a todos por casos policiales que fueron el puntapié de cuentos de miedo y situaciones inexplicables.
La dama de blanco que aterroriza a los mendocinos: el escalofriante caso detrás de la leyenda
El 24 de julio de 2002, un brutal doble crimen conmocionó a la localidad de Valle Grande, en el departamento mendocino de San Rafael. En una vivienda ubicada a metros de la ruta 173, Ruth Yolanda Acuña de 50 años, y su hijo Carlos Majerus de 22, fueron masacrados a balazos y puñaladas.
Ambas víctimas recibieron dos disparos ejecutados con una pistola calibre 7.65 y múltiples cortes de cuchillo en distintas partes del cuerpo. El ataque se cometió con cautela y saña luego de que se descartara el móvil del robo, ya que los agresores no sustrajeron ningún elemento del domicilio.
Inicialmente, Alejandro, hijo de Ruth y hermano de Carlos, se comunicó con las autoridades diciendo haber encontrado a sus familiares asesinados. Sin embargo, la investigación centró sus sospechas sobre él, derivando en su detención y posterior condena a prisión perpetua por el doble homicidio.
Con el paso de los años, el trágico suceso dio origen a una marcada leyenda urbana en la zona. Muchos automovilistas y vecinos empezaron a reportar extraños encuentros durante la madrugada en la ruta, asegurando ver la figura espectral de una mujer vestida de blanco acostada o desplazándose sobre el asfalto.
Los pobladores locales asociaron inmediatamente estos avistamientos con el crimen de 2002, sosteniendo la creencia de que el fantasma corresponde al alma de Ruth Acuña, que aún vaga por Valle Grande en busca de justicia luego de que un trágico caso judicial terminara transformándose en el mito sobrenatural de la "dama de blanco" de San Rafael.
En pocas palabras
- Crimen y leyenda: en San Rafael, un brutal doble crimen en Valle Grande originó la misteriosa leyenda de la "dama de blanco".
- Hechos del caso: Ruth Acuña y su hijo fueron asesinados en 2002; el hijo de Ruth fue condenado, pero el caso inspiró relatos sobrenaturales.
- Avistamientos: desde entonces, automovilistas reportan ver una figura espectral femenina en la ruta, asociada al alma de una de las víctimas.