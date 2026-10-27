Larga el primer peaje provincial: ya tiene fecha y tarifa confirmadas

Una ruta clave para conectar el Este con el Sur

La reconstrucción de la RP 153 comprendió la repavimentación de sus 150 kilómetros, la demolición y construcción de dos puentes sobre cauces aluvionales, la renovación de la cartelería y la señalización horizontal, además de la reposición de banquinas.

Según destacó Cornejo durante la inauguración, la ruta fortalece la conexión entre dos oasis productivos de Mendoza y mejora las condiciones para trasladar alimentos, bebidas y otros bienes. También beneficia a la actividad ganadera y al transporte de cargas.

"Desde que terminamos la obra, el tránsito aumentó un 20%", afirmó el gobernador, quien vinculó ese crecimiento con la importancia del corredor para la logística provincial.

La RP 153 funciona como una alternativa a la Ruta 40 para quienes se desplazan entre el Este y el Sur mendocino, sin necesidad de llegar hasta el Gran Mendoza. Además, se complementa con la Ruta Provincial 171, que conecta Monte Comán con Real del Padre y se extiende hacia General Alvear.

La nueva traza también ofrece una opción de circulación mientras continúa la reconstrucción de 107 kilómetros de la Ruta 143, entre la zona de la RN 40 y San Rafael.