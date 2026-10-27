Alfredo Cornejo inauguró la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 153, el camino de 150 kilómetros que conecta Las Catitas, en Santa Rosa, con Monte Comán, en San Rafael. La obra demandó más de $26.000 millones del Fondo del Resarcimiento y, con la inauguración formal, el Gobierno quedó en condiciones de comenzar a cobrar peaje.
Larga el primer peaje provincial: ya tiene fecha y tarifa confirmadas
Cornejo inauguró la reconstrucción de los 150 kilómetros de Santa Rosa a San Rafael. Con las cabinas instaladas, el Gobierno se prepara para cobrar peaje
Como contó Diario UNO, las casillas y barreras para el cobro manual ya están instaladas en el ingreso a la ruta desde Las Catitas.
Este martes, en tanto, desde Casa de Gobierno confirmaron que el cobro por circular arrancará la primera quincena de noviembre y que el valor estimado de la tarifa será de $1.500 a $2.000, según el tipo de vehículo.
Una ruta clave para conectar el Este con el Sur
La reconstrucción de la RP 153 comprendió la repavimentación de sus 150 kilómetros, la demolición y construcción de dos puentes sobre cauces aluvionales, la renovación de la cartelería y la señalización horizontal, además de la reposición de banquinas.
Según destacó Cornejo durante la inauguración, la ruta fortalece la conexión entre dos oasis productivos de Mendoza y mejora las condiciones para trasladar alimentos, bebidas y otros bienes. También beneficia a la actividad ganadera y al transporte de cargas.
"Desde que terminamos la obra, el tránsito aumentó un 20%", afirmó el gobernador, quien vinculó ese crecimiento con la importancia del corredor para la logística provincial.
La RP 153 funciona como una alternativa a la Ruta 40 para quienes se desplazan entre el Este y el Sur mendocino, sin necesidad de llegar hasta el Gran Mendoza. Además, se complementa con la Ruta Provincial 171, que conecta Monte Comán con Real del Padre y se extiende hacia General Alvear.
La nueva traza también ofrece una opción de circulación mientras continúa la reconstrucción de 107 kilómetros de la Ruta 143, entre la zona de la RN 40 y San Rafael.
En pocas palabras
- Reconstrucción vial: se inauguró la RP 153, conectando Santa Rosa con San Rafael tras una inversión de $26.000 millones.
- Cobro de peaje: las casillas están instaladas, pero el cobro aún no está activo y se anunciará con antelación.
- Impacto: la obra busca fortalecer la conexión productiva, mejorar el transporte de cargas y sirve como alternativa a la Ruta 40.