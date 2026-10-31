En 1473, el papa Sixto IV ordenó la reconstrucción de esta capilla sobre los cimientos de la antigua Capella Magna. El nombre de la Capilla Sixtina se debe justamente al nombre de este papa.

El diseño lo realizó el arquitecto Giovanni de Dolci, junto con Baccio Pontelli. Tras varios años de obra, en 1483, se celebró la primera misa en la capilla y fue consagrada a la asunción de la Virgen María.

Miguel Ángel pintó por si solo los frscos d ela boveda de la capilla.

Los muros laterales de la Capilla Sixtina fueron intervenidos por artistas famosos del Renacimiento, como Botticelli, Perugino y Rosselli. Estas paredes retratan escenas de la vida de Moisés y Jesucristo.

Pero no bastaba con tener los laterales pintados con frescos; el techo requería de una pintura imponente y única. El papa Julio II, sobrino de Sixto IV, encargó a un joven artista la tarea de pintar el techo de la capilla. Miguel Ángel Buonarroti tenía 33 años cuando comenzó a pintar la bóveda y 37 años cuando la terminó.

En cuatro años pintó en solitario nueve escenas del Génesis y otros escenarios. A los 61 años, el artista fue convocado para pintar su última gran obra dentro de la Capilla Sixtina: El juicio final.

En 1565, el papa IV ordenó la censura de las paredes de las obras que mostraban desnudos y es en este momento de la historia donde entra el famoso pintor de calzones o il braghettone.

¿Quién fue el artista que censuró las obras de la Capilla Sixtina?

Las partes que mostraban mucha desnudez fueron pintadas con paños, retoques y hojas como parte de una censura religiosa de la Contrarreforma. Principalmente, se pintaron los frescos de El Juicio Final.

El artista fue el encargado de censurar las obras.

Las figuras pintadas por Miguel Ángel se consideraban impuras e indecentes. La tarea de cubrirlas fue encargada a Daniele Ricciarelli o Daniele da Volterra, amigo y discípulo de Miguel Ángel.

El artista colocó vestimentas a las figuras desnudas y por eso se ganó el apodo, pero hizo muchas cosas más de su autoría. Su obra más célebre es el Descendimiento de la Cruz que fue pintada en la iglesia de la Trinita dei Monti.