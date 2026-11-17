El legado de Lee Reeves más allá del ring

Lee Reeves no solo destacó en su carrera profesional como boxeador, con un historial de 16 victorias en 18 peleas, 11 de ellas por nocaut. Su compromiso con la salud mental y la prevención del suicidio lo convirtió en un modelo a seguir para su comunidad.

BOXING WORLD IN MOURNING: Irish Boxer Lee Reeves Dies at 31, Three Months After Suffering Brain Injury in the RingIrish boxer Lee Reeves, popularly known as "El Champo", has died aged 31 after spending more than three months battling a critical brain injury sustained during a fight in Dublin.Reeves suffered the injury on August 1, 2026, when he faced fellow Irishman Gary Cully for the vacant BUI Celtic super-lightweight title at the 3Arena.He was knocked down twice before the fight was stopped in the 10th and final round.He subsequently lost consciousness in the ring, was stretchered out and rushed to Beaumont Hospital, where he underwent emergency brain surgery before being placed in a medically induced coma.Sadly, he developed an infection over the weekend and passed away on Monday, November 16, surrounded by loved ones. — Global Brief (@globalbrief_now) November 17, 2026

Reeves había servido en el Ejército irlandés y participado en el reality show Survivor de la BBC. Era un ferviente promotor de Limerick, su ciudad natal, y un gran defensor de la importancia de la salud mental en los jóvenes. Organizaciones locales resaltaron su rol y el orgullo que sentía por su tierra y su gente.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de su rival?

Gary Cully, quien protagonizó la última pelea de Lee Reeves, compartió un sentido mensaje en redes sociales lamentando su fallecimiento. Cully recordó la relación de respeto y camaradería que los unía desde hace años, más allá de la rivalidad deportiva.

Cully y Reeves compartieron mucho fuera del ring

"Todavía recuerdo los días en el estadio cuando solía ver a Lee en los campeonatos nacionales… Qué gran persona y qué caballero. Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón", escribió Cully, expresando su incredulidad ante la noticia y enviando sus condolencias a la familia.

Queensberry Promotions, la promotora de Reeves, también emitió un comunicado lamentando la pérdida y describiendo al boxeador como inmensamente talentoso, un verdadero modelo a seguir y una inspiración para su comunidad.