El mundo del boxeo lamenta la pérdida de Lee Reeves, un boxeador irlandés que falleció a los 31 años tras permanecer internado durante tres meses por lesiones graves sufridas durante un combate en Dublín el pasado 1 de agosto.
El mundo del boxeo lamenta la pérdida de Lee Reeves, un boxeador irlandés que falleció a los 31 años tras permanecer internado durante tres meses por lesiones graves sufridas durante un combate en Dublín el pasado 1 de agosto.
Reeves, oriundo de Limerick, había sido noqueado en el 10mo asalto de su última pelea contra Gary Cully en el 3 Arena de Dublín. Tras quedar inconsciente en el ring, fue trasladado de urgencia y sometido a una cirugía por una lesión cerebral, quedando en coma inducido.
A pesar de algunas señales de mejoría durante su convalecencia, su estado se complicó en los últimos días. Los medios irlandeses informaron que contrajo una infección que agravó su situación. Reeves murió acompañado por sus familiares, habiendo sido trasladado previamente a Limerick para estar más cerca de sus seres queridos.
Lee Reeves no solo destacó en su carrera profesional como boxeador, con un historial de 16 victorias en 18 peleas, 11 de ellas por nocaut. Su compromiso con la salud mental y la prevención del suicidio lo convirtió en un modelo a seguir para su comunidad.
Reeves había servido en el Ejército irlandés y participado en el reality show Survivor de la BBC. Era un ferviente promotor de Limerick, su ciudad natal, y un gran defensor de la importancia de la salud mental en los jóvenes. Organizaciones locales resaltaron su rol y el orgullo que sentía por su tierra y su gente.
Gary Cully, quien protagonizó la última pelea de Lee Reeves, compartió un sentido mensaje en redes sociales lamentando su fallecimiento. Cully recordó la relación de respeto y camaradería que los unía desde hace años, más allá de la rivalidad deportiva.
"Todavía recuerdo los días en el estadio cuando solía ver a Lee en los campeonatos nacionales… Qué gran persona y qué caballero. Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón", escribió Cully, expresando su incredulidad ante la noticia y enviando sus condolencias a la familia.
Queensberry Promotions, la promotora de Reeves, también emitió un comunicado lamentando la pérdida y describiendo al boxeador como inmensamente talentoso, un verdadero modelo a seguir y una inspiración para su comunidad.