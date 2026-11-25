Según la reconstrucción preliminar de las autoridades locales, la tragedia ocurrió cuando ambos intentaban cruzar en motocicleta el puente de Casanga, ubicado a unos trescientos kilómetros al sur de Río de Janeiro.

En ese momento, el caudal del río aumentó de forma repentina y violenta, superando la estructura y arrastrando el vehículo. Un vecino de la zona relató ante la prensa brasileña que alcanzó a escuchar pedidos de auxilio en medio de la tormenta, pero la fuerza de la corriente y la oscuridad impidieron cualquier intento de asistencia inmediata.

Horas después del incidente, los socorristas hallaron la motocicleta semisumergida entre los sedimentos del cauce. En un rastrillaje realizado en las inmediaciones del mismo puente, los buzos y bomberos encontraron los restos de Antônio.

El hallazgo estuvo marcado por una coincidencia trágica: ese mismo día el joven habría cumplido treinta y un años.

Los investigadores policiales sostienen que Antônio conducía el rodado al momento de ser embestidos por el agua. Aunque la principal hipótesis apunta a que Da Costa viajaba como acompañante, los peritos aún aguardan pruebas concluyentes que permitan confirmar de manera oficial que se encontraba sobre el vehículo al instante del accidente.

Mientras la comunidad local y los familiares siguen con angustia las novedades, el operativo de búsqueda se ha ampliado. Decenas de efectivos recorren cada tramo del río Indaiá, desde el punto de la desaparición hasta su desembocadura en el océano Atlántico, con la esperanza de dar con el paradero de la joven argentina.