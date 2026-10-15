Buscan desesperadamente a una adolescente de 15 años que desapareció en Las Heras

Según informaron las autoridades, la menor fue vista por última vez en horas de la noche, cuando se retiró de su domicilio ubicado en el Barrio Tamarindo II, en el departamento de Las Heras. La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 21, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, desde donde se activaron los protocolos y medidas correspondientes para dar con su ubicación.

Las características físicas de la adolescente y cómo vestía

De acuerdo con los datos aportados en el expediente judicial, Bianca mide aproximadamente 1,60 metros de estatura, es de contextura delgada, tez morocha, tiene los ojos marrones y lleva el cabello negro y largo. Entre sus señas particulares, se precisó que usa un piercing en la nariz, posee una cicatriz de un corte en el brazo izquierdo y no tiene tatuajes.