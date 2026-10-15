El Ministerio Público Fiscal de Mendoza lanzó una solicitud urgente de paradero para dar con el paradero de Bianca Liliana Vera Vallejo, una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 11 de octubre.
Buscan desesperadamente a una adolescente de 15 años que desapareció en Las Heras
Bianca Liliana Vera Vallejo fue vista por última vez el domingo por la noche al salir de su casa en el barrio Tamarindo II. La Justicia pide colaboración para dar con ella
Según informaron las autoridades, la menor fue vista por última vez en horas de la noche, cuando se retiró de su domicilio ubicado en el Barrio Tamarindo II, en el departamento de Las Heras. La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 21, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, desde donde se activaron los protocolos y medidas correspondientes para dar con su ubicación.
Las características físicas de la adolescente y cómo vestía
De acuerdo con los datos aportados en el expediente judicial, Bianca mide aproximadamente 1,60 metros de estatura, es de contextura delgada, tez morocha, tiene los ojos marrones y lleva el cabello negro y largo. Entre sus señas particulares, se precisó que usa un piercing en la nariz, posee una cicatriz de un corte en el brazo izquierdo y no tiene tatuajes.
La joven es alumna de segundo año (tercera división) en la escuela Arriero de los Andes, ubicada en la calle Tomás Guido al 2699 de Las Heras. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jean negro, una campera negra y zapatillas blancas de la marca Puma.
Desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato o información que permita dar con la joven o colaborar con la investigación, se comuniquen de manera urgente con el 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.
En pocas palabras
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Adolescente buscada: Bianca Liliana Vera Vallejo, de 15 años, desapareció el domingo en Las Heras.
Investigación judicial: interviene la Fiscalía de Homicidios para dar con su paradero.
Pedido de colaboración: solicitan llamar de manera urgente al 911 ante cualquier información.