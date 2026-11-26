Cerca de las 13.30 del miércoles entraron al agua en ese sector nudista de la costa uruguaya, un balneario que únicamente cuenta con cobertura de guardavidas durante los fines de semana.

Dentro del mar, la situación se complicó de forma repentina. Dayub logró volver a la orilla por sus propios medios, mientras que Mayer fue rescatada del agua por otros bañistas que se encontraban en el lugar.

De inmediato comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y dieron aviso al servicio de emergencias 911. Personal de Prefectura arribó por vía terrestre y marítima en una lancha junto a un equipo médico de Cardiomóvil.

Pese a la asistencia brindada, la mujer no recuperó el conocimiento y su deceso fue confirmado a las 14.35. Dayub, en tanto, debió ser trasladado en estado de shock a un hospital de la zona.

Tras conocerse la noticia, su entorno difundió un mensaje en las redes sociales de uno de los comercios de Viale para informar sobre las gestiones posteriores. Allí indicaron que esperaban la repatriación del cuerpo para llevar adelante el velatorio y detallaron: “Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”.

En el mismo texto expresaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.