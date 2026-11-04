Video: imágenes durísimas del accidente del turista argentino y su instructor en Brasil

Según los primeros testimonios recogidos por la Policía Civil, durante la aproximación a la zona de aterrizaje el instructor habría realizado una curva a escasa altura y fuera de la trayectoria habitual. Esa maniobra es uno de los ejes de la investigación, aunque las autoridades aún no determinaron de manera definitiva las causas del accidente.

La secuencia final quedó documentada por cámaras de seguridad de la zona y por dos dispositivos instalados en la propia aeronave. Las imágenes muestran el descenso del ala delta hacia la costa y el momento del impacto: una de las alas tocó la arena de la playa, mientras la otra golpeó contra el paredón que separa el paseo costero de la arena.

En la playa de Sao Conrado, sur de Río de Janeiro (Brasil), un instructor brasileño (45) llamado Luiz Eduardo Rodrigues y un turista argentino (26) llamado Adrian Guillermo Arismendi murieron tras la caída de una ala delta durante el aterrizaje.



El equipo despegó de la rampa de… pic.twitter.com/SIMX9miLJO — Anxious Vids (@Anxiousvids) November 4, 2026

Inmediatamente después, los dos ocupantes cayeron sobre una rampa de cemento cercana al lugar.

En los audios registrados por las cámaras del aparato no se detectaron advertencias de los tripulantes ni indicios de que hubieran identificado un problema antes del choque.

El silencio previo al impacto contrasta con la violencia del desenlace y constituye un elemento más que deberán analizar los investigadores para reconstruir los últimos segundos del vuelo.

Los equipos de emergencia asistieron a las víctimas y las trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea. Ambos llegaron en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal médico, fallecieron poco después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

La muerte de Arismendi conmocionó a Puerto Deseado, su ciudad natal, y puso en foco los protocolos de los vuelos biplaza en una de las zonas más concurridas para este deporte en Río de Janeiro.

La Policía Civil brasileña avanza con la investigación para establecer qué falló en la aproximación y si la maniobra realizada por el instructor estuvo vinculada con el accidente.