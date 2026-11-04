Video: imágenes durísimas del accidente del turista argentino y su instructor en Brasil

Un vuelo que había comenzado como una experiencia turística terminó en una tragedia registrada por las cámaras. Adrián Guillermo Arismendi, un turista argentino de 26 años oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, murió en Río de Janeiro junto al instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, cuando el ala delta en la que volaban chocó durante la maniobra de aterrizaje en la playa de São Conrado. Las imágenes del video del accidente son tremendas.
El siniestro ocurrió después de que ambos despegaran desde la Rampa da Pedra Bonita, en el Parque Nacional da Tijuca, uno de los puntos más conocidos para la práctica del vuelo libre en la ciudad brasileña.
Arismendi había llegado a Brasil el día anterior, en el marco de unas vacaciones con un grupo de amigos, y realizaba su primer vuelo en ala delta.
Según los primeros testimonios recogidos por la Policía Civil, durante la aproximación a la zona de aterrizaje el instructor habría realizado una curva a escasa altura y fuera de la trayectoria habitual. Esa maniobra es uno de los ejes de la investigación, aunque las autoridades aún no determinaron de manera definitiva las causas del accidente.
La secuencia final quedó documentada por cámaras de seguridad de la zona y por dos dispositivos instalados en la propia aeronave. Las imágenes muestran el descenso del ala delta hacia la costa y el momento del impacto: una de las alas tocó la arena de la playa, mientras la otra golpeó contra el paredón que separa el paseo costero de la arena.
Inmediatamente después, los dos ocupantes cayeron sobre una rampa de cemento cercana al lugar.
En los audios registrados por las cámaras del aparato no se detectaron advertencias de los tripulantes ni indicios de que hubieran identificado un problema antes del choque.
El silencio previo al impacto contrasta con la violencia del desenlace y constituye un elemento más que deberán analizar los investigadores para reconstruir los últimos segundos del vuelo.
Los equipos de emergencia asistieron a las víctimas y las trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea. Ambos llegaron en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal médico, fallecieron poco después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.
La muerte de Arismendi conmocionó a Puerto Deseado, su ciudad natal, y puso en foco los protocolos de los vuelos biplaza en una de las zonas más concurridas para este deporte en Río de Janeiro.
La Policía Civil brasileña avanza con la investigación para establecer qué falló en la aproximación y si la maniobra realizada por el instructor estuvo vinculada con el accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Río: turista argentino y su instructor brasileño fallecieron tras accidente de ala delta.
- Maniobra fatal: investigación apunta a una curva a baja altura durante el aterrizaje en la playa de São Conrado.
- Cámaras registraron: imágenes del impacto y caída evidencian la violencia del siniestro.