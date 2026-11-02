Un joven turista argentino de 26 años murió al estrellarse en ala delta contra un muro

Horas antes, ambos habían despegado desde la tradicional rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos panorámicos y de despegue libre más emblemáticos de la ciudad carioca, con el objetivo de planificar un descenso directo hacia la costa atlántica.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por medios locales y las autoridades policiales, la aeronave experimentó inconvenientes durante la fase final del recorrido.

En la aproximación a la costa, el ala delta ejecutó una maniobra por debajo de la trayectoria habitual establecida para el aterrizaje, perdiendo la sustentación necesaria antes de tocar tierra firme.

El trayecto culminó con un violento impacto contra el muro de contención que separa la arena de la zona urbana y el paseo marítimo, un sector que presenta un desnivel crítico de al menos dos metros y medio, lo que agravó de manera irreversible el impacto.

El alerta a los servicios de emergencia se activó a las 11:23, momento en el cual se desplegó un operativo con distintas unidades de rescate. Participaron dotaciones terrestres y una aeronave de asistencia para agilizar el traslado sanitario.

Ambos hombres fueron derivados de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en el barrio de Gávea. Pese a las intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar y los esfuerzos del equipo médico, los facultativos no lograron revertir el cuadro y confirmaron los decesos.

Tras el episodio, la Secretaría Municipal de Salud oficializó la noticia, mientras que la comisaría N° 15 de Gávea asumió la investigación judicial.

Como medida preventiva, las autoridades locales suspendieron temporalmente todas las operaciones de vuelo en la zona.

El equipamiento involucrado será sometido a peritajes técnicos exhaustivos y se multiplican las declaraciones de testigos para esclarecer los motivos del siniestro.