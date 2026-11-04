Elon Musk reaccionó con ironía tras la derrota de Donald Trump en las legislativas

El impacto político en Texas para el magnate

La victoria demócrata en Texas, con la derrota del republicano Greg Abbott en la elección para gobernador ante la demócrata Gina Hinojosa, tiene especial relevancia para Musk. Texas alberga operaciones cruciales para sus compañías. Hinojosa expresó posturas críticas respecto a la expansión de centros de datos, una actividad directamente vinculada al crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructura tecnológica.

Ante este escenario, Musk realizó otra publicación en X: “Los centros de datos en el espacio resultan bastante atractivos en este momento”. Esta aparente alusión sugiere una posible dificultad para determinados proyectos tecnológicos bajo una administración demócrata en el estado, aunque aún no se conocen las consecuencias concretas para sus planes de inversión.

Nuevos escenarios para los demócratas en el senado

Otro revés considerable para los republicanos se produjo en la disputa por una banca del Senado estadounidense. James Talarico se convirtió en el primer demócrata electo senador por Texas desde 1988, al derrotar al fiscal general republicano Ken Paxton. Este triunfo marcó la primera victoria demócrata en una elección estatal texana desde 1994, contrastando con el apoyo que Donald Trump había recibido en el estado.

La campaña se destacó por ser la más costosa del país, evidenciando la fuerte inyección de recursos de ambos partidos. Durante su discurso de victoria, Talarico envió un mensaje directo a los grandes financistas de la política, afirmando: “Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede competir con el pueblo de Texas”. Sus declaraciones subrayaron la capacidad de la voluntad popular para superar la influencia económica de grandes donantes y de figuras como Musk.