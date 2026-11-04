Elon Musk reaccionó con ironía tras la derrota de Donald Trump en las legislativas

El multimillonario Elon Musk, uno de los principales financistas de la campaña republicana en Estados Unidos, reaccionó con ironía a la derrota de su partido en las recientes elecciones de medio mandato tras haber invertido una suma estimada de US$ 445 millones en el apoyo a candidatos republicanos que no pudieron evitar el avance del partido opositor.
En medio de los resultados adversos para el Partido Republicano, Elon Musk publicó un mensaje en su red social X, anteriormente Twitter, haciendo alusión a teorías conspirativas sobre manipulación electoral. “Supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no han funcionado esta vez ”, escribió el fundador de SpaceX y Tesla, provocando diversas interpretaciones.
Esta declaración irónica del empresario surge en un contexto donde los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes. La derrota republicana en Texas, un estado estratégico donde Musk concentra inversiones importantes como las de Tesla y SpaceX, abre interrogantes sobre la futura influencia política y financiera del magnate en la política estadounidense.
El impacto político en Texas para el magnate
La victoria demócrata en Texas, con la derrota del republicano Greg Abbott en la elección para gobernador ante la demócrata Gina Hinojosa, tiene especial relevancia para Musk. Texas alberga operaciones cruciales para sus compañías. Hinojosa expresó posturas críticas respecto a la expansión de centros de datos, una actividad directamente vinculada al crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructura tecnológica.
Ante este escenario, Musk realizó otra publicación en X: “Los centros de datos en el espacio resultan bastante atractivos en este momento”. Esta aparente alusión sugiere una posible dificultad para determinados proyectos tecnológicos bajo una administración demócrata en el estado, aunque aún no se conocen las consecuencias concretas para sus planes de inversión.
Nuevos escenarios para los demócratas en el senado
Otro revés considerable para los republicanos se produjo en la disputa por una banca del Senado estadounidense. James Talarico se convirtió en el primer demócrata electo senador por Texas desde 1988, al derrotar al fiscal general republicano Ken Paxton. Este triunfo marcó la primera victoria demócrata en una elección estatal texana desde 1994, contrastando con el apoyo que Donald Trump había recibido en el estado.
La campaña se destacó por ser la más costosa del país, evidenciando la fuerte inyección de recursos de ambos partidos. Durante su discurso de victoria, Talarico envió un mensaje directo a los grandes financistas de la política, afirmando: “Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede competir con el pueblo de Texas”. Sus declaraciones subrayaron la capacidad de la voluntad popular para superar la influencia económica de grandes donantes y de figuras como Musk.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Elon Musk: el magnate reaccionó irónicamente a la derrota republicana en elecciones de medio término tras invertir millones.
- Texas: la victoria demócrata en el estado impacta a Musk, con críticas a la expansión de centros de datos.
- Senado: un demócrata ganó una banca clave en Texas, demostrando que el dinero no siempre vence a la voluntad popular.