Estados Unidos le dio la espalda a Trump y abrió paso al primer senador musulmán en Michigan

Una trayectoria enfocada en la gestión sanitaria

La trayectoria de Abdul El-Sayed lo llevó a la arena política tras una carrera en la gestión sanitaria local. Fue director del Departamento de Salud de Detroit a los 30 años y lideró el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne antes de postularse para el Senado. Su candidatura en las primarias demócratas enfrentó desafíos, incluyendo la competencia de figuras como la congresista Haley Stevens y polémicas relacionadas con sus posturas sobre Israel y el conflicto palestino-israelí.

Durante la campaña, El-Sayed también rechazó las donaciones de comités de acción política y se distanció de figuras controvertidas, buscando construir una coalición que trascendiera divisiones. A pesar de las críticas y los ataques de adversarios republicanos, el senador electo mantuvo una postura firme, asegurando que no se escondería de los desafíos.

La victoria de El-Sayed en Michigan, un estado considerado clave en el panorama electoral estadounidense, amplía la mayoría demócrata en la Cámara Alta. Su programa, que aboga por la cobertura sanitaria universal y un menor apoyo militar a Israel, refuerza la influencia del ala progresista dentro del partido. La elección pone de manifiesto un giro hacia posturas más progresistas, especialmente en un estado que fue testigo de importantes debates sobre empleo, cadenas de suministro y cuestiones sociales.