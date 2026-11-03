Donald Trump anunció que cortará la ayuda militar a Israel antes de fin de año

El jefe de Estado sostuvo que mantuvo conversaciones previas con las autoridades de Tel Aviv para avanzar en esta transición. De acuerdo con sus declaraciones, ambas administraciones consensuaron que el aporte no reembolsable dejará de cursarse a partir de 2027 de manera definitiva.

Israel podrá seguir comprando armas a EE.UU. bajo un esquema de ventas bilaterales.

Para justificar la medida económica, Trump aseguró que el socio de Medio Oriente dispone de recursos propios suficientes y no requiere subsidios directos de los contribuyentes norteamericanos. De este modo, la Casa Blanca buscará redirigir partidas presupuestarias hacia el gasto interno federal.

La continuidad de compra de armamento para Israel

Pese a cancelar las donaciones y subvenciones monetarias directas, el mandatario aclaró que la alianza estratégica no se quebrará en materia bélica. El Estado de Israel podrá seguir adquiriendo equipamiento, componentes tecnológicos y municiones a los fabricantes de la industria militar estadounidense.

La variante central radica en el mecanismo de financiamiento: la gestión de Netanyahu pasará a abonar la totalidad del material que incorpore en el mercado norteamericano, sin aportes del Tesoro. La provisión de armamento continuará habilitada bajo el formato habitual de ventas bilaterales entre Estados soberanos.

Históricamente, gran parte de los recursos de asistencia que aprobaba el Congreso de Estados Unidos regresaba a su propio circuito económico mediante contratos con firmas armamentísticas locales. Con este nuevo esquema, el vínculo bilateral pasará a regirse exclusivamente a través de contratos comerciales ordinarios.

El impacto político en las elecciones y el futuro de Israel

El anuncio de Trump se produjo en pleno desarrollo de los comicios parlamentarios, instancia donde el Partido Republicano disputa el control de ambas cámaras legislativas. En este contexto, las partidas de asistencia exterior forman parte de los debates más intensos de la opinión pública.

La postura exhibe una continuidad de la doctrina de priorización de recursos locales que el líder republicano promueve en el plano doméstico. La iniciativa busca interpelar al electorado más reticente a los desembolsos externos, sin quebrar los acuerdos estratégicos de seguridad que unen a Washington con Israel.

En Jerusalén, la coalición oficialista asimiló el mensaje en medio de un escenario regional de permanente tensión en Medio Oriente. Hasta el momento, el Ejecutivo no emitió un comunicado oficial sobre la fecha formal en que se rubricará el nuevo esquema de financiamiento bilateral.