Donald Trump consideró que las elecciones de Estados Unidos se definirán en Nueva York

La diferencia se aproxima a los 14,2 millones de boletas, un incremento próximo al 31%.

Hay expectativa por las elecciones en Estados Unidos. Foto: Noticias Argentinas

A la espera de resultados

La ciudadanía de los Estados Unidos vota este martes en las elecciones de mitad de mandato, que dejarán una nueva configuración del Congreso, mientras el presidente Donald Trump proclama que deben hacerlo por su Partido Republicano, a pesar de que él no figure en la papeleta.

Para las 8 de la noche hora argentina se espera la difusión de los primeros votos provenientes de parte de los estados de Indiana y Kentucky.

A las 9 comenzarán a llegar los de la región del corazón Republicano, Georgia, Carolina del Sur, New Hampshire y la mayor parte de Florida. Esto debiera inducir la idea que Trump y los suyos van al frente.

Los votantes elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Una de las preguntas es si los demócratas podrán recuperar los votos perdidos en 2024, según plantearon todos los analistas en los días previos.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso y Trump ya pidió a sus partidarios: “Piensen que estoy en la papeleta”.

Su nivel de aprobación descendió, pero los republicanos mantenían su fuerte posición en Iowa y Kansas, donde Trump suspendió actos que cambió por intervenciones virtuales.