El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que este martes la atención de los norteamericanos está puesta en Nueva York, por lo que llamó a los votantes a apoyar al congresista del Partido Republicano Mike Lawler, quien apuesta a mantener su lugar en la Cámara de Representantes.
Donald Trump consideró que las elecciones de Estados Unidos se definirán en Nueva York
El presidente de Estados Unidos pidió a sus seguidores de Nueva York que voten por el partido republicano
"Hoy los ojos del país están puestos nuevamente en Nueva York", afirmó el líder de la Casa Blanca mediante una publicación en su red Truth Social.
Mientras tanto se supo que 26,9 millones de boletas llegaron por correo y 33,2 millones se emitieron en persona, según el rastreador de voto anticipado de NBC News. La cifra total supera al número alcanzado en las elecciones de medio término de 2022, cuando votaron por anticipado 45,9 millones de individuos, acorde con el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.
La diferencia se aproxima a los 14,2 millones de boletas, un incremento próximo al 31%.
A la espera de resultados
La ciudadanía de los Estados Unidos vota este martes en las elecciones de mitad de mandato, que dejarán una nueva configuración del Congreso, mientras el presidente Donald Trump proclama que deben hacerlo por su Partido Republicano, a pesar de que él no figure en la papeleta.
Para las 8 de la noche hora argentina se espera la difusión de los primeros votos provenientes de parte de los estados de Indiana y Kentucky.
A las 9 comenzarán a llegar los de la región del corazón Republicano, Georgia, Carolina del Sur, New Hampshire y la mayor parte de Florida. Esto debiera inducir la idea que Trump y los suyos van al frente.
Los votantes elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Una de las preguntas es si los demócratas podrán recuperar los votos perdidos en 2024, según plantearon todos los analistas en los días previos.
El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso y Trump ya pidió a sus partidarios: “Piensen que estoy en la papeleta”.
Su nivel de aprobación descendió, pero los republicanos mantenían su fuerte posición en Iowa y Kansas, donde Trump suspendió actos que cambió por intervenciones virtuales.