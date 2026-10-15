Vivió 31 años y fue el perro más longevo del mundo: la polémica historia detrás de "Bobi"

Frente a la lluvia de dudas, Guinness decidió congelar el título de manera preventiva e iniciar una rigurosa investigación para confirmar la veracidad de la documentación aportada por la familia.

El resultado de la investigación arrojó severas inconsistencias que quebraron la credibilidad de la historia. En primer lugar, se descubrió que Bobi fue implantado con un microchip recién en el año 2022.

La intervención del Guiness terminó destapando la olla del caso.

Por aquel entonces, la normativa portuguesa no exigía certificación ni verificación médica de la edad para las mascotas nacidas antes de 2008, por lo que la fecha oficial registrada dependía únicamente de la declaración jurada de los propios dueños.

Por otro lado, según detalló un informe de National Geographic, la evidencia fotográfica terminó por derrumbar el mito. Al comparar las imágenes aportadas de la juventud de Bobi con las fotografías tomadas poco antes de su fallecimiento en octubre de 2023, los especialistas notaron algo contundente: el animal en las imágenes antiguas lucía patas de color blanco.

El Bobi anciano, en cambio, poseía sus extremidades de un tono marrón uniforme. Científicamente, el pelaje de un perro no oscurece con la edad, sino que pierde pigmentación.

Descalificación final y regreso de récord

Ante la falta de evidencia genética e historiográfica certera, Mark McKinley, director de récords de la organización, confirmó la quita definitiva del galardón.

Tras la descalificación, el histórico récord de la mayor longevidad canina documentada volvió a quedar en manos de Bluey, una mítica hembra de pastor australiano que vivió 29 años y 5 meses entre 1910 y 1939.