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¡Riquísima!

Receta de pizza casera rápida y de fácil paso a paso

La clave para la receta de la pizza casera rápida y dorada, reside en una masa aireada y un procedimiento exprés que no requiere horas de levado

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La pizza casera rápida y facíl se puede lograr con esa receta sencilla, especial para sorprender a la familia.

La pizza casera rápida y facíl se puede lograr con esa receta sencilla, especial para sorprender a la familia.

No hace falta ser un maestro pizzero ni pasar horas amasando para disfrutar de una buena pizza casera en casa. Con un par de ingredientes básicos de la alacena y un procedimiento fácil, es posible lograr la receta de una masa suave, aireada y con la base dorada en muy poco tiempo.

Esta receta exprés está pensada para resolver un almuerzo o cena sin vueltas, ideal para quienes buscan sabor artesanal, pero no disponen de tiempo para fermentaciones largas.

Este el paso a paso para preparar la masa de pizza casera perfecta y llevar a la mesa el mejor sabor:

Receta de pizza casera rápida y fácil, ingredientes

Esta receta está pensada para 1 pizza grande:

  • Para la masa: 500 g de harina 0000 (o 000), 1 sobre de levadura seca (7 a 10 g) o 25 g de levadura fresca, 1 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de sal, 300 ml de agua tibia y 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.
  • Para la cubierta: 200 g de queso muzzarella, 1 taza de salsa de tomate condimentada, orégano y aceitunas a gusto.

Receta de pizza casera rápida y fácil, paso a paso

La clave de esta versión rápida de la receta es ayudar a la levadura con agua tibia para acelerar el leudado sin perder esponjosidad:

  1. En un recipiente chico (puede ser un vaso), volcar el agua tibia con la levadura y la cucharadita de azúcar. Mezclar suavemente y dejá reposar unos 5 minutos hasta que se forme una delgada capa de espuma en la superficie.
  2. En un recipiente amplio, colocá la harina y la sal integradas. Hacer un hueco en el centro, colocar el líquido activado junto con el aceite y empezar a unir desde el centro hacia afuera con la ayuda de una cuchara o las manos.
  3. Una vez unificados los ingredientes, pasar la masa a la mesada enharinada y amasar con intensidad durante 5 minutos hasta obtener un bollo liso y elástico.
  4. Tapar el bollo con un repasador limpio y dejar descansar en un lugar cálido de la cocina durante 20 a 30 minutos, o hasta que duplique su volumen.
  5. Encender el horno a temperatura máxima (220 °C a 250 °C) al menos 15 minutos antes de cocinar. Una pizzera bien caliente es fundamental.
  6. Aceitar ligeramente la pizzera. Estirar la masa con las manos desde el centro hacia los bordes, presionando suavemente para mantener el aire atrapado en los bordes.
  7. Agregar unas cucharadas de salsa de tomate sobre la superficie y llevar la pizzera al horno fuerte durante 5 a 8 minutos. Este pre-cocinado "seca" la masa y evita que el queso la humedezca.
  8. Retirar del horno, distribuir el queso y sumar los condimentos que uno quiera. Volver a llevar al horno hasta que el queso esté completamente fundido y dorado a gusto.

En pocas palabras

  • Receta exprés: Disfruta de pizza casera rápida con masa aireada y sin largas horas de levado.
  • Ingredientes clave: Harina, levadura, azúcar, sal, agua, aceite y toppings como muzzarella y salsa de tomate.
  • Preparación rápida: Activación de levadura, amasado corto, levado de 20-30 min, y cocción en horno máximo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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