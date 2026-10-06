Receta de pizza casera rápida y de fácil paso a paso

No hace falta ser un maestro pizzero ni pasar horas amasando para disfrutar de una buena pizza casera en casa. Con un par de ingredientes básicos de la alacena y un procedimiento fácil, es posible lograr la receta de una masa suave, aireada y con la base dorada en muy poco tiempo.
Esta receta exprés está pensada para resolver un almuerzo o cena sin vueltas, ideal para quienes buscan sabor artesanal, pero no disponen de tiempo para fermentaciones largas.
Este el paso a paso para preparar la masa de pizza casera perfecta y llevar a la mesa el mejor sabor:
Receta de pizza casera rápida y fácil, ingredientes
Esta receta está pensada para 1 pizza grande:
- Para la masa: 500 g de harina 0000 (o 000), 1 sobre de levadura seca (7 a 10 g) o 25 g de levadura fresca, 1 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de sal, 300 ml de agua tibia y 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.
- Para la cubierta: 200 g de queso muzzarella, 1 taza de salsa de tomate condimentada, orégano y aceitunas a gusto.
Receta de pizza casera rápida y fácil, paso a paso
La clave de esta versión rápida de la receta es ayudar a la levadura con agua tibia para acelerar el leudado sin perder esponjosidad:
- En un recipiente chico (puede ser un vaso), volcar el agua tibia con la levadura y la cucharadita de azúcar. Mezclar suavemente y dejá reposar unos 5 minutos hasta que se forme una delgada capa de espuma en la superficie.
- En un recipiente amplio, colocá la harina y la sal integradas. Hacer un hueco en el centro, colocar el líquido activado junto con el aceite y empezar a unir desde el centro hacia afuera con la ayuda de una cuchara o las manos.
- Una vez unificados los ingredientes, pasar la masa a la mesada enharinada y amasar con intensidad durante 5 minutos hasta obtener un bollo liso y elástico.
- Tapar el bollo con un repasador limpio y dejar descansar en un lugar cálido de la cocina durante 20 a 30 minutos, o hasta que duplique su volumen.
- Encender el horno a temperatura máxima (220 °C a 250 °C) al menos 15 minutos antes de cocinar. Una pizzera bien caliente es fundamental.
- Aceitar ligeramente la pizzera. Estirar la masa con las manos desde el centro hacia los bordes, presionando suavemente para mantener el aire atrapado en los bordes.
- Agregar unas cucharadas de salsa de tomate sobre la superficie y llevar la pizzera al horno fuerte durante 5 a 8 minutos. Este pre-cocinado "seca" la masa y evita que el queso la humedezca.
- Retirar del horno, distribuir el queso y sumar los condimentos que uno quiera. Volver a llevar al horno hasta que el queso esté completamente fundido y dorado a gusto.
En pocas palabras
- Receta exprés: Disfruta de pizza casera rápida con masa aireada y sin largas horas de levado.
- Ingredientes clave: Harina, levadura, azúcar, sal, agua, aceite y toppings como muzzarella y salsa de tomate.
- Preparación rápida: Activación de levadura, amasado corto, levado de 20-30 min, y cocción en horno máximo.
Resumen generado por Thinkindot AI