En 1956, le colocó una anilla a un ave que anidaba: 70 años después la encontraron y es la más longeva del mundo

Como estas aves no suelen reproducirse antes de los cinco o seis años, los científicos saben que Wisdom tenía al menos esa edad cuando fue anillada. Por eso, su edad actual se calcula como un mínimo de 74 años, posiblemente más. El reencuentro con el investigador ocurrió en 2002. Robbins volvió a Midway y encontró a la misma hembra, 46 años después de haberla registrado por primera vez.

Una vida reproductiva excepcional

La anilla original se había deteriorado por la exposición a la arena y al agua salada, por lo que fue necesario reemplazarla. Los científicos conservaron su identificación para mantener la continuidad de su historial.

A lo largo de su vida, Wisdom habría producido entre 50 y 60 huevos y conseguido que hasta 30 crías abandonaran el nido y volaran por primera vez. En la temporada 2024-2025 volvió a reproducirse: puso un huevo que llegó a eclosionar a finales de enero de 2025. Sin embargo, el pichón no sobrevivió hasta abandonar el nido.

Esta especie tiene un ciclo reproductivo lento. Generalmente ponen un solo huevo por temporada y ambos integrantes de la pareja se turnan para incubarlo durante algo más de dos meses. Después de nacer, el pichón necesita aproximadamente cinco o seis meses de cuidados antes de poder volar.

Wisdom regresa habitualmente al mismo atolón para reproducirse, una conducta característica de esta especie, que mantiene una fuerte fidelidad a sus colonias. Su seguimiento permite a los científicos conocer mejor la longevidad, la reproducción y los desplazamientos de estas aves marinas. Su historia también recuerda la importancia de proteger Midway, un refugio donde millones de aves encuentran un lugar para anidar.