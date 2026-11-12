La Selección argentina volvió a entrenar y Dibu Martínez no jugará: el posible 11 contra Uruguay

Lionel Scaloni seguirá al mando de la Selección argentina.

Con Rulli en el arco y una sorpresa: la probable formación de la Selección argentina

La renovación de nombres comenzará desde el propio arco, donde Gerónimo Rulli tendrá la responsabilidad de defender los tres palos desde el arranque. A pesar de haber trabajado a la par del grupo con una protección especial, Emiliano Martínez será preservado en el banco de suplentes frente al conjunto charrúa.

En la última línea también habrá una modificación de peso por el costado izquierdo: Facundo Medina le ganó la pulseada a Nicolás Tagliafico gracias a su presente en Bayer Leverkusen - disputó desde el inicio 12 de los 15 compromisos de la temporada -, en contraste con la escasa continuidad del hombre de Olympique de Lyon, que apenas sumó seis presencias y dos titularidades en 18 encuentros. De este modo, el bloque defensivo se completará con Agustín Giay en el lateral derecho y la dupla central integrada por Leonardo Balerdi -reemplazante del lesionado Cristian Romero - y Lisandro Martínez.

En la zona de gestación, la ausencia de dos referentes habituales como Leandro Paredes - quien debe cumplir una fecha de suspensión - y Rodrigo De Paul - marginado de esta convocatoria - le abre las puertas de la titularidad a Exequiel Palacios. El mediocampista surgido en River Plate compartirá el eje central junto a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con el objetivo de consolidarse como una alternativa confiable dentro del recambio proyectado por el cuerpo técnico.

De mitad de cancha hacia adelante, la apuesta por la juventud será total tras el retiro internacional de Lionel Messi: Nico Paz asumirá el rol de conductor futbolístico para abastecer a un frente de ataque compuesto por Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Así las cosas, de no surgir imprevistos de última hora antes del pitazo inicial en La Bombonera, la formación titular de la Selección argentina para medirse con Uruguay estaría conformada por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Julián Álvarez no está en su mejor momento en el Atlético, pero en la Selección argentina siempre rinde.

Todavía hay entradas para ver a la Selección argentina

Para el encuentro entre Argentina y Uruguay que se disputará este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, la venta general -habilitada desde el miércoles 4 a las 16 -se realiza de manera exclusivamente digital a través de la plataforma Deportick.