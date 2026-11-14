No todas las historias de amor tienen una cima de 8.848 metros. Esta pareja de alpinistas eslovenos pasó a la historia en 1990, cuando alcanzó junta la cumbre del Everest y se convirtió en el primer matrimonio del mundo en conseguir conquistar esta montaña.
Alcanzaron la cima de la montaña más alta del mundo y, con 50 años de matrimonio, se convirtieron en la primera pareja en lograrlo
La pareja eslovena, que celebraba sus 50 años de casados en 1990, se convirtió en el primer matrimonio en alcanzar la cima del Everest, marcando un hito en la historia del montañismo.
Su vínculo con la montaña comenzó mucho antes de aquella expedición. El alpinismo formaba parte de sus vidas y también de la relación que construyeron. Se casaron en 1979, formaron una familia con tres hijos y encontraron en la escalada una pasión.
Una prueba de confiza en alta montaña
Llegar al Everest no era una aventura cualquiera. A esa altura, cada movimiento requiere esfuerzo, concentración y una preparación extraordinaria. El frío, la falta de oxígeno y las condiciones extremas convierten cada paso en un desafío. Para ellos, Andrej y Marija Štremfelj, suponía afrontar juntos una experiencia en la que la confianza mutua resultaba fundamental.
La expedición también marcó un antes y un después para Marija, que se convirtió en la primera mujer eslovena en alcanzar la cima del Everest. Andrej, por su parte, ya había conquistado la montaña en una expedición anterior, pero esta vez el significado era diferente ya que compartía el logro con su compañera de vida.
Una vida lejos de los de los patrocinios deportivos
Esta hazaña fue vital porque a diferencia de muchas figuras modernas que dependen de grandes patrocinadores o expediciones con decenas de asistentes, los Štremfelj escalaron en estilo alpino.
El récord del matrimonio esloveno quedó registrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords. Ambos obtuvieron la certificación internacional de guías de montaña (IFMGA) y se mantuvieron activos por décadas. En 2019, Andrej recibió el prestigioso Piolet d'Or a toda una vida, considerado el premio Oscar del alpinismo mundial.
Años después, ambos decidieron recuperar aquellos recuerdos en el libro Objem na vrhu sveta, publicado en 2020. En sus páginas cuentan la experiencia desde sus respectivas miradas, mostrando que una misma aventura puede dejar recuerdos y emociones diferentes en cada persona.
Lejos de vivir de patrocinios deportivos, ambos mantuvieron trabajos tradicionales como profesores de secundaria. Andrej ha enseñado educación física y Marija se graduó como bióloga para ejercer como profesora de biología.
En pocas palabras
- Pareja histórica: Andrej y Marija Štremfelj son la primera pareja en alcanzar la cima del Everest, celebrando 50 años de casados en 1990.
- Récord y pionerismo: Marija se convirtió en la primera mujer eslovena en la cumbre, mientras Andrej compartía el logro con su esposa.
- Vida post-Everest: Ambos obtuvieron la certificación IFMGA, publicaron un libro y mantuvieron trabajos tradicionales como profesores.