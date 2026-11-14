Alcanzaron la cima de la montaña más alta del mundo y, con 50 años de matrimonio, se convirtieron en la primera pareja en lograrlo

La expedición también marcó un antes y un después para Marija, que se convirtió en la primera mujer eslovena en alcanzar la cima del Everest. Andrej, por su parte, ya había conquistado la montaña en una expedición anterior, pero esta vez el significado era diferente ya que compartía el logro con su compañera de vida.

Una vida lejos de los de los patrocinios deportivos

Esta hazaña fue vital porque a diferencia de muchas figuras modernas que dependen de grandes patrocinadores o expediciones con decenas de asistentes, los Štremfelj escalaron en estilo alpino.

El récord del matrimonio esloveno quedó registrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords. Ambos obtuvieron la certificación internacional de guías de montaña (IFMGA) y se mantuvieron activos por décadas. En 2019, Andrej recibió el prestigioso Piolet d'Or a toda una vida, considerado el premio Oscar del alpinismo mundial.

Años después, ambos decidieron recuperar aquellos recuerdos en el libro Objem na vrhu sveta, publicado en 2020. En sus páginas cuentan la experiencia desde sus respectivas miradas, mostrando que una misma aventura puede dejar recuerdos y emociones diferentes en cada persona.

Lejos de vivir de patrocinios deportivos, ambos mantuvieron trabajos tradicionales como profesores de secundaria. Andrej ha enseñado educación física y Marija se graduó como bióloga para ejercer como profesora de biología.