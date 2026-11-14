El partido de Boca y Banfield en Mendoza generó el 80% de ocupación hotelera y gran expectativa comercial

La mirada empresaria: expectativas de "derrame" en el comercio

El titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), Adrián Alín, analizó el fenómeno que genera la llegada de los clubes de Buenos Aires y el sur bonaerense.

En diálogo con Diario UNO, Alín destacó las altas expectativas que existen en el sector comercial ante este tipo de convocatorias. "Todos los eventos deportivos y culturales traen gente no solo de Buenos Aires, sino de las provincias limítrofes y del interior de Mendoza", señaló el referente empresario.

El sector gastronómico espera un aumento en el consumo este fin de semana gracias al partido. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Además aseveró que se da "un impacto económico en cascada con el cual también se produce un movimiento interno y regional... va más dirigido a la hotelería y la gastronomía, pero siempre tiene un derrame en el comercio; -los turistas- siempre algo compran, algo les hace falta". Para el sector, recibir a miles de consumidores de esta magnitud consolida un fin de semana altamente rentable.

Adrián González, de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (Aehga), señaló que "la mayoría de los hoteles del centro rondan el 70% u 80%, incluso 90% de reservas aunque todavía no tenemos un número exacto del observatorio. Obviamente hay departamentos que no los afecta que venga Boca, como por ejemplo San Rafael, Valle de Uco o Malargüe".

Con respecto al partido de Boca, González consideró que "eventos de este tipo nos nos ayudan mucho a traccionar ciertos segmentos del sector hotelero y gastronómico, obviamente".

Los hoteles top también esperan un buen finde

En tanto, Edy Day, también de Aehga, pero más vinculado a los hoteles de 4 y 5 estrellas se mostró a tono con las buenas expectativas para el fin de semana, no solo en la ocupación hotelera con turismo local y regional, sino también internacional y de alto consumo.

"Lo que estuvimos hablando con varios colegas es que para el fin de semana hay gente de todos lados, no solo por lo de la Copa Argentina o distintos eventos que como los de música electrónica y demás. Además se notó buen movimiento en el aeropuerto, estamos viendo extranjeros de Europa, algo de Brasil, chilenos, así que en general hay buen ambiente en muchos hoteles del del Gran Mendoza", detalló Day.

Finalmente destacó que el Valle de Uco también tiene una buena cantidad de reservas -ya por fuera del partido Boca-Banfield-. "Creo que no estamos lejos del número que maneja el Emetur. Si no es 80% será 75%, pero creo que será un buen fin de semana", resaltó.