Furor por Mendotaku 2026: las mejores fotos del evento geek y cosplay que colmó la Nave Cultural

Invitados especiales y referentes de la cultura pop compartieron charlas, anécdotas y paneles abiertos con el público en los escenarios principales. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Competencias de nivel mundial y baile K-pop

Uno de los mayores atractivos del fin de semana volvió a ser el despliegue de vestuario y caracterización en los concursos de cosplay. Este año, Mendotaku funcionó además como sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo, una instancia clave para los competidores locales que buscan proyectarse hacia uno de los certámenes internacionales más prestigiosos de la disciplina, sumado a las vibrantes coreografías de baile K-pop que hacen vibrar al público.

Los espacios verdes exteriores del predio funcionaron como un estudio fotográfico abierto para retratar cada caracterización. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Muchos participantes apostaron por presentaciones en dupla para recrear vínculos y escenas clásicas de sus series favoritas. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

El nivel de detalle en el maquillaje, las pelucas y los accesorios reflejó meses de trabajo previo para llegar al evento. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Además del animé clásico, los protagonistas de videojuegos actuales y retro tuvieron una fuerte presencia entre los trajes elegidos. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Desde temprano, el ingreso de la Nave Cultural se llenó de color con la llegada de los primeros fanáticos caracterizados Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Cosplays de otro nivel: despliegue artesanal y creatividad en cada rincón

Como ocurre en cada edición, los grandes protagonistas de los pasillos y jardines de la Nave Cultural fueron los cientos de cosplayers que le pusieron color y vida al encuentro.

Muchos participantes ensayaron las poses y movimientos característicos de sus personajes para cada disparo de cámara Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Con trajes confeccionados a mano, armaduras detalladas, pelucas estilizadas y caracterizaciones minuciosas, fanáticos de todas las edades encarnaron a sus personajes favoritos del animé, los videojuegos y el cine, convirtiendo cada sector del predio en un improvisado set de fotos abierto al público.

El rock también tuvo su lugar en Mendotaku con una lograda caracterización del icónico guitarrista de Guns N' Roses Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Las versiones más oscuras y elaboradas del animé y los videojuegos aportaron un contraste llamativo durante ambas jornadas Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Con alas desplegadas y trajes llenos de detalles, las participantes aportaron una de las postales más llamativas de la jornada en la Nave Cultural Foto: Diario UNO/Axel Lloret

El maquillaje artístico con efectos de sangre y heridas realistas sumó el costado más oscuro y terrorífico del animé y los videojuegos Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Entradas y horarios para el cierre

Quienes deseen sumarse a la jornada de este domingo pueden acercarse hasta las 21. Las entradas se consiguen a través de la plataforma EntradaWeb y en puntos físicos de Ciudad, Maipú y Valle de Uco, mientras que la grilla completa y promociones están disponibles en www.mendotaku.com.ar.