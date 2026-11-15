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Locura por el animé

Furor por Mendotaku 2026: las mejores fotos del evento geek y cosplay que colmó la Nave Cultural

Con invitados internacionales y competencias de nivel mundial, la convención geek reunió a multitudes en la Nave Cultural

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Miles de fanáticos colmaron la Nave Cultural de Mendoza durante el fin de semana para disfrutar de una nueva edición de Mendotaku

Miles de fanáticos colmaron la Nave Cultural de Mendoza durante el fin de semana para disfrutar de una nueva edición de Mendotaku

La Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza volvió a transformarse este fin de semana en el epicentro del animé, el cosplay y la cultura asiática con una nueva edición de Mendotaku. Durante el sábado 14 y este domingo 15 de noviembre, de 13 a 21, miles de fanáticos de todas las edades colmaron el predio para disfrutar de la convención geek más convocante del interior del país.

Mendotaku 2026 fue sede del Regional Cuyo del World Cosplay Summit, una vidriera clave hacia las competencias internacionales m&aacute;s prestigiosas.

Mendotaku 2026 fue sede del Regional Cuyo del World Cosplay Summit, una vidriera clave hacia las competencias internacionales más prestigiosas.

Organizado por Akai Chou con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza, el encuentro desplegó dos escenarios principales, una Zona Gamer con torneos retro y actuales, el tradicional Callejón del Artista para ilustradores e historietistas y salas de proyecciones.

Las distintas salas y espacios al aire libre de la Nave Cultural recibieron un flujo constante de p&uacute;blico entre las 13 y las 21.

Las distintas salas y espacios al aire libre de la Nave Cultural recibieron un flujo constante de público entre las 13 y las 21.

Entre las visitas internacionales más destacadas de esta edición figuran el director japonés Shinichiro Watanabe, creador de “Cowboy Bebop” y “Samurai Champloo”; la cantante Maki Otsuki, reconocida por interpretar canciones de “One Piece”; el actor surcoreano Shin Hyun-joon, protagonista de “Escalera al cielo”; el cosplayer alemán Ben Bergmann, conocido mundialmente como Maul Cosplay y muchos más invitados.

Invitados especiales y referentes de la cultura pop compartieron charlas, an&eacute;cdotas y paneles abiertos con el p&uacute;blico en los escenarios principales.

Invitados especiales y referentes de la cultura pop compartieron charlas, anécdotas y paneles abiertos con el público en los escenarios principales.

Competencias de nivel mundial y baile K-pop

Uno de los mayores atractivos del fin de semana volvió a ser el despliegue de vestuario y caracterización en los concursos de cosplay. Este año, Mendotaku funcionó además como sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo, una instancia clave para los competidores locales que buscan proyectarse hacia uno de los certámenes internacionales más prestigiosos de la disciplina, sumado a las vibrantes coreografías de baile K-pop que hacen vibrar al público.

Los espacios verdes exteriores del predio funcionaron como un estudio fotogr&aacute;fico abierto para retratar cada caracterizaci&oacute;n.

Los espacios verdes exteriores del predio funcionaron como un estudio fotográfico abierto para retratar cada caracterización.

Muchos participantes apostaron por presentaciones en dupla para recrear v&iacute;nculos y escenas cl&aacute;sicas de sus series favoritas.

Muchos participantes apostaron por presentaciones en dupla para recrear vínculos y escenas clásicas de sus series favoritas.

El nivel de detalle en el maquillaje, las pelucas y los accesorios reflej&oacute; meses de trabajo previo para llegar al evento.

El nivel de detalle en el maquillaje, las pelucas y los accesorios reflejó meses de trabajo previo para llegar al evento.

Adem&aacute;s del anim&eacute; cl&aacute;sico, los protagonistas de videojuegos actuales y retro tuvieron una fuerte presencia entre los trajes elegidos.

Además del animé clásico, los protagonistas de videojuegos actuales y retro tuvieron una fuerte presencia entre los trajes elegidos.

Desde temprano, el ingreso de la Nave Cultural se llen&oacute; de color con la llegada de los primeros fan&aacute;ticos caracterizados

Desde temprano, el ingreso de la Nave Cultural se llenó de color con la llegada de los primeros fanáticos caracterizados

Cosplays de otro nivel: despliegue artesanal y creatividad en cada rincón

Como ocurre en cada edición, los grandes protagonistas de los pasillos y jardines de la Nave Cultural fueron los cientos de cosplayers que le pusieron color y vida al encuentro.

Muchos participantes ensayaron las poses y movimientos caracter&iacute;sticos de sus personajes para cada disparo de c&aacute;mara

Muchos participantes ensayaron las poses y movimientos característicos de sus personajes para cada disparo de cámara

Con trajes confeccionados a mano, armaduras detalladas, pelucas estilizadas y caracterizaciones minuciosas, fanáticos de todas las edades encarnaron a sus personajes favoritos del animé, los videojuegos y el cine, convirtiendo cada sector del predio en un improvisado set de fotos abierto al público.

El rock tambi&eacute;n tuvo su lugar en Mendotaku con una lograda caracterizaci&oacute;n del ic&oacute;nico guitarrista de Guns N' Roses

El rock también tuvo su lugar en Mendotaku con una lograda caracterización del icónico guitarrista de Guns N' Roses

Las versiones m&aacute;s oscuras y elaboradas del anim&eacute; y los videojuegos aportaron un contraste llamativo durante ambas jornadas

Las versiones más oscuras y elaboradas del animé y los videojuegos aportaron un contraste llamativo durante ambas jornadas

Con alas desplegadas y trajes llenos de detalles, las participantes aportaron una de las postales m&aacute;s llamativas de la jornada en la Nave Cultural

Con alas desplegadas y trajes llenos de detalles, las participantes aportaron una de las postales más llamativas de la jornada en la Nave Cultural

El maquillaje art&iacute;stico con efectos de sangre y heridas realistas sum&oacute; el costado m&aacute;s oscuro y terror&iacute;fico del anim&eacute; y los videojuegos

El maquillaje artístico con efectos de sangre y heridas realistas sumó el costado más oscuro y terrorífico del animé y los videojuegos

Entradas y horarios para el cierre

Quienes deseen sumarse a la jornada de este domingo pueden acercarse hasta las 21. Las entradas se consiguen a través de la plataforma EntradaWeb y en puntos físicos de Ciudad, Maipú y Valle de Uco, mientras que la grilla completa y promociones están disponibles en www.mendotaku.com.ar.

En pocas palabras

  • Mendotaku 2026: la convención geek reunió multitudes en la Nave Cultural con invitados internacionales y competencias de nivel mundial.
  • Artistas Destacados: Shinichiro Watanabe, Maki Otsuki, Shin Hyun-joon y Maul Cosplay y muchos más.
  • Competencias: hubo concursos de cosplay y baile K-pop, además de la sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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