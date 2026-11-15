Furor por Mendotaku 2026: las mejores fotos del evento geek y cosplay que colmó la Nave Cultural

La Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza volvió a transformarse este fin de semana en el epicentro del animé, el cosplay y la cultura asiática con una nueva edición de Mendotaku. Durante el sábado 14 y este domingo 15 de noviembre, de 13 a 21, miles de fanáticos de todas las edades colmaron el predio para disfrutar de la convención geek más convocante del interior del país.
Organizado por Akai Chou con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza, el encuentro desplegó dos escenarios principales, una Zona Gamer con torneos retro y actuales, el tradicional Callejón del Artista para ilustradores e historietistas y salas de proyecciones.
Entre las visitas internacionales más destacadas de esta edición figuran el director japonés Shinichiro Watanabe, creador de “Cowboy Bebop” y “Samurai Champloo”; la cantante Maki Otsuki, reconocida por interpretar canciones de “One Piece”; el actor surcoreano Shin Hyun-joon, protagonista de “Escalera al cielo”; el cosplayer alemán Ben Bergmann, conocido mundialmente como Maul Cosplay y muchos más invitados.
Competencias de nivel mundial y baile K-pop
Uno de los mayores atractivos del fin de semana volvió a ser el despliegue de vestuario y caracterización en los concursos de cosplay. Este año, Mendotaku funcionó además como sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo, una instancia clave para los competidores locales que buscan proyectarse hacia uno de los certámenes internacionales más prestigiosos de la disciplina, sumado a las vibrantes coreografías de baile K-pop que hacen vibrar al público.
Cosplays de otro nivel: despliegue artesanal y creatividad en cada rincón
Como ocurre en cada edición, los grandes protagonistas de los pasillos y jardines de la Nave Cultural fueron los cientos de cosplayers que le pusieron color y vida al encuentro.
Con trajes confeccionados a mano, armaduras detalladas, pelucas estilizadas y caracterizaciones minuciosas, fanáticos de todas las edades encarnaron a sus personajes favoritos del animé, los videojuegos y el cine, convirtiendo cada sector del predio en un improvisado set de fotos abierto al público.
Entradas y horarios para el cierre
Quienes deseen sumarse a la jornada de este domingo pueden acercarse hasta las 21. Las entradas se consiguen a través de la plataforma EntradaWeb y en puntos físicos de Ciudad, Maipú y Valle de Uco, mientras que la grilla completa y promociones están disponibles en www.mendotaku.com.ar.
En pocas palabras
- Mendotaku 2026: la convención geek reunió multitudes en la Nave Cultural con invitados internacionales y competencias de nivel mundial.
- Artistas Destacados: Shinichiro Watanabe, Maki Otsuki, Shin Hyun-joon y Maul Cosplay y muchos más.
- Competencias: hubo concursos de cosplay y baile K-pop, además de la sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo.