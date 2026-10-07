El Deportivo Maipú y Godoy Cruz conocieron a los árbitros para la fecha 33 de la Primera Nacional

- Árbitro: Matías Billone.
- Asistente 1: Gonzalo Roldán.
- Asistente 2: Mariana Dure.
- Cuarto árbitro: César Ceballo.
Se trata de un partido fundamental para el Deportivo Maipú ya que si logra imponerse le sacará 5 puntos al conjunto sanjuanino y se podrá acomodar en las alturas de la Zona B de la Primera Nacional.
Nicolás Lamolina estará presente en All Boys - Godoy Cruz.
Los árbitros de All Boys - Godoy Cruz
El Tomba (56 puntos), por su lado, jugará el lunes a partir de las 19 en el Estadio Islas Malvinas frente a All Boys (33) y deberá aprovechar que el conjunto local está peleando los últimos puestos de la Zona A.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Asistente 1: Agustín Méndez.
- Asistente 2: Federico García.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
Godoy Cruz está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones y se encuentra a 5 puntos de Ferro, equipo que lidera la zona.