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Sprint final

El Deportivo Maipú y Godoy Cruz conocieron a los árbitros para la fecha 33 de la Primera Nacional

La AFA designó los colegiados que dirigirán a los equipos que militan en la Primera Nacional: el Deportivo Maipú juega el domingo y Godoy Cruz el lunes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nicolás Lamolina dirigirá al Tomba.

Nicolás Lamolina dirigirá al Tomba.

Se vienen momentos definitorios en la Primera Nacional ya que comenzó el sprint final donde los equipos se juegan la clasificación para ingresar a los playoffs por el ascenso después de un campeonato largo y agotador. El Deportivo Maipú jugará de local frente a San Martín de San Juan mientras que Godoy Cruz visitará a All Boys.

Por lo tanto, la AFA ya designó a los árbitros que se harán cargo del partido que el Cruzado disputará el domingo 11 y el Bodeguero el lunes 12.

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Matías Billone es el árbitro designado para el encuentro del Deportivo Maipú.

Los árbitros de Deportivo Maipú - San Martín de San Juan

Desde las 17 del domingo la pelota volverá a rodar en el Estadio Omar Higinio Sperdutti cuando el Botellero (47 puntos) reciba a San Martín de San Juan (45).

  • Árbitro: Matías Billone.
  • Asistente 1: Gonzalo Roldán.
  • Asistente 2: Mariana Dure.
  • Cuarto árbitro: César Ceballo.

Se trata de un partido fundamental para el Deportivo Maipú ya que si logra imponerse le sacará 5 puntos al conjunto sanjuanino y se podrá acomodar en las alturas de la Zona B de la Primera Nacional.

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Nicolás Lamolina estará presente en All Boys - Godoy Cruz.

Los árbitros de All Boys - Godoy Cruz

El Tomba (56 puntos), por su lado, jugará el lunes a partir de las 19 en el Estadio Islas Malvinas frente a All Boys (33) y deberá aprovechar que el conjunto local está peleando los últimos puestos de la Zona A.

  • Árbitro: Nicolás Lamolina.
  • Asistente 1: Agustín Méndez.
  • Asistente 2: Federico García.
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

Godoy Cruz está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones y se encuentra a 5 puntos de Ferro, equipo que lidera la zona.

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