El Deportivo Maipú y Godoy Cruz conocieron a los árbitros para la fecha 33 de la Primera Nacional

Árbitro: Matías Billone.

Asistente 1: Gonzalo Roldán.

Asistente 2: Mariana Dure.

Cuarto árbitro: César Ceballo.

Se trata de un partido fundamental para el Deportivo Maipú ya que si logra imponerse le sacará 5 puntos al conjunto sanjuanino y se podrá acomodar en las alturas de la Zona B de la Primera Nacional.

Nicolás Lamolina estará presente en All Boys - Godoy Cruz.

Los árbitros de All Boys - Godoy Cruz

El Tomba (56 puntos), por su lado, jugará el lunes a partir de las 19 en el Estadio Islas Malvinas frente a All Boys (33) y deberá aprovechar que el conjunto local está peleando los últimos puestos de la Zona A.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Asistente 1: Agustín Méndez.

Asistente 2: Federico García.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

Godoy Cruz está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones y se encuentra a 5 puntos de Ferro, equipo que lidera la zona.