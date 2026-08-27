Pensó que había hallado una roca de oro de 17 kilos y se la llevó: era un meteorito de 4.600 millones de años

El meteorito que atravesó la atmósfera y llegó a Australia

Los geólogos determinaron que la roca era de origen extraterrestre y la identificaron como el meteorito de Maryborough. Entre las características que permitieron reconocerlo aparecen unas marcas profundas en su superficie, conocidas como regmagliptos, producidas durante su paso por la atmósfera.

El intenso calor generado por la fricción provocó además la fusión parcial de su superficie y formó una característica corteza exterior.

Los análisis de laboratorio clasificaron el ejemplar como una condrita ordinaria H5, un tipo de meteorito de interés para los investigadores. En su interior conserva cóndrulos, pequeñas estructuras minerales que contienen información sobre las condiciones químicas existentes durante las primeras etapas de formación de los planetas.

La datación permitió establecer que la roca tiene aproximadamente 4.600 millones de años, una antigüedad que la ubica en los primeros momentos de la historia del Sistema Solar.

Los especialistas sostienen que originalmente perteneció al cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Una colisión entre cuerpos celestes habría expulsado el fragmento de su órbita y lo habría enviado en una trayectoria que terminó con su caída sobre Australia.

Después permaneció enterrado durante un período estimado de entre 100 y 1.000 años, hasta que el detector de metales de Hole lo encontró.

Lo que durante años parecía una pesada roca imposible de romper terminó siendo, en realidad, un testigo de 4.600 millones de años de historia cósmica.