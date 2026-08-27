Vuelve el legendario Nokia 1100 con una versión que ofrece 40 días de batería

El icónico celular original, lanzado a finales de 2003, logró convertirse en el dispositivo de comunicación más vendido de la historia con más de 250 millones de unidades comercializadas globalmente. Hoy, su heredero directo busca conquistar a los usuarios nostálgicos.

Vuelve el Nokia 1100 y promete revolucionar el mercado

La principal virtud de esta nueva propuesta radica en su impresionante autonomía. Según los datos técnicos detallados por portales especializados como Xataka, el equipo incluye una batería extraíble de 3.700 mAh, la más grande instalada jamás en un teléfono básico de la marca,, capaz de brindar más de 40 días de funcionamiento en modo de espera (standby) con una sola carga.