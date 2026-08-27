Vuelve el legendario Nokia 1100 con una versión que ofrece 40 días de batería

En un contexto tecnológico donde predominan las pantallas táctiles, cámaras con inteligencia artificial y la poca duración de batería, la industria acaba de dar un giro inesperado hacia el pasado. La firma HMD Global sorprendió al mercado de la tecnología al anunciar el lanzamiento del Nokia 300 Charge, un dispositivo de corte clásico que retoma el espíritu del recordado Nokia 1100.
El icónico celular original, lanzado a finales de 2003, logró convertirse en el dispositivo de comunicación más vendido de la historia con más de 250 millones de unidades comercializadas globalmente. Hoy, su heredero directo busca conquistar a los usuarios nostálgicos.
Vuelve el Nokia 1100 y promete revolucionar el mercado
La principal virtud de esta nueva propuesta radica en su impresionante autonomía. Según los datos técnicos detallados por portales especializados como Xataka, el equipo incluye una batería extraíble de 3.700 mAh, la más grande instalada jamás en un teléfono básico de la marca,, capaz de brindar más de 40 días de funcionamiento en modo de espera (standby) con una sola carga.
Entre sus especificaciones técnicas más destacadas se encuentran:
- Batería de larga duración: 3.700 mAh con conector de carga USB-C.
- Pantalla compacta: panel de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles.
- Hardware esencial: procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de memoria RAM y 4 MB de almacenamiento interno (ampliable hasta 32 GB mediante tarjeta MicroSD).
- Conectividad: soporte para redes 2G (GSM 900/1800), entrada de audio para auriculares de 3,5 mm y radio FM que funciona sin necesidad de antena externa.
- Herramientas útiles: linterna LED con un nivel de brillo cuatro veces superior a modelos anteriores.
Cargá otros teléfonos desde tu Nokia
Más allá de recuperar la mítica linterna y la durabilidad extrema que hicieron famoso al Nokia 1100 original, este nuevo celular incorpora una solución moderna pensada para emergencias: la carga inversa.
A través de un botón físico dedicado situado en el lateral derecho del celular, el equipo puede transformar su batería en una fuente de energía externa para alimentar a otros dispositivos móviles mediante su puerto USB-C a 10 vatios.
En pocas palabras
- Nokia 1100: se lanza el Nokia 300 Charge, reviviendo el icónico modelo con 40 días de batería.
- Características: posee batería de 3.700 mAh, pantalla de 2,4 pulgadas y carga inversa para otros dispositivos.
- Novedad: el dispositivo permite cargar otros teléfonos mediante su puerto USB-C a 10 vatios.