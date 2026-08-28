"Tenía dolor de espalda y tosía sangre": la mujer que estuvo más de 30 años con una aguja en sus pulmones

Lo que comenzó como una consulta de rutina en la guardia de un centro médico por una molestia persistente terminó desencadenando una historia clínica tan impactante como difícil de creer: una mujer de 72 años descubrió que llevaba un aguaja de tejer de 18 centímetros incrustado en su interior.
La paciente acudió al hospital aquejada por un cuadro de cansancio extremo, dolor de espalda y episodios de tos con sangre. El equipo médico sospechó de alguna patología pulmonar severa o un cuadro tumoral. Sin embargo, la placa de tórax y la posterior tomografía computarizada revelaron la imagen que dejó sin palabras a los especialistas.
Tres décadas de silencio y un viaje interno inexplicable
Según reveló el reporte médico oficial publicado en el Journal of Cardiothoracic Surgery, ante el impactante hallazgo la mujer rompió el silencio y confesó un antecedente guardado durante décadas. 33 años atrás se había sometido a un aborto clandestino en el que utilizó el elemento metálico.
La aguja nunca fue extraída y, de manera insólita, permaneció alojada en su abdomen sin generar síntomas mortales durante más de tres décadas.
Los cirujanos explicaron que el organismo reaccionó creando una capa de tejido fibroso que aisló el objeto metálico. Con el paso de los años, impulsada por los movimientos musculares y la respiración, la aguja inició un proceso lento que se conoce como migración transdiafragmática.
Es decir, el objeto avanzó en silencio hasta incrustarse en el lóbulo pulmonar, donde finalmente generó la ruptura que provocó el sangrado.
La cirugía de urgencia que le salvó la vida
El equipo médico del hospital debió intervenir de urgencia mediante una compleja cirugía. Tras horas en el quirófano, los profesionales lograron extraer con éxito la pieza de 18 centímetros y reparar los daños producidos en el diafragma y en el tejido pulmonar de la paciente.
La evolución posterior de la protagonista de esta increíble historia sorprendió incluso a los propios cirujanos. A los ocho días de la intervención recibió el alta médica y, en los controles posteriores, se constató su recuperación total.
En pocas palabras
- Hallazgo sorpresivo: mujer descubrió una aguja de 18 cm alojada en sus pulmones tras 30 años.
- Migración interna: el objeto metálico migró desde el abdomen hasta el tejido pulmonar, causando hemoptisis.
- Recuperación exitosa: la paciente fue operada de urgencia y recibió el alta a los ocho días.