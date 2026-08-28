"Tenía dolor de espalda y tosía sangre": la mujer que estuvo más de 30 años con una aguja en sus pulmones

La aguja nunca fue extraída y, de manera insólita, permaneció alojada en su abdomen sin generar síntomas mortales durante más de tres décadas.

Los cirujanos explicaron que el organismo reaccionó creando una capa de tejido fibroso que aisló el objeto metálico. Con el paso de los años, impulsada por los movimientos musculares y la respiración, la aguja inició un proceso lento que se conoce como migración transdiafragmática.

Luego de la operación, la mujer fue dada de alta a los ocho días.

Es decir, el objeto avanzó en silencio hasta incrustarse en el lóbulo pulmonar, donde finalmente generó la ruptura que provocó el sangrado.

La cirugía de urgencia que le salvó la vida

El equipo médico del hospital debió intervenir de urgencia mediante una compleja cirugía. Tras horas en el quirófano, los profesionales lograron extraer con éxito la pieza de 18 centímetros y reparar los daños producidos en el diafragma y en el tejido pulmonar de la paciente.

La evolución posterior de la protagonista de esta increíble historia sorprendió incluso a los propios cirujanos. A los ocho días de la intervención recibió el alta médica y, en los controles posteriores, se constató su recuperación total.