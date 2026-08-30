Los Tordos, en su 65 aniversario, recibe a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga

Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club tendrá el privilegio de recibir a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.
Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club tendrá el privilegio de recibir a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.
Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club tendrá el privilegio de recibir a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.
El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre más de 2.500 niños de 5 a 14 años disfrutarán de un fin de semana a puro rugby en el que además asistirán al estadio Malvinas Argentinas para presenciar el test match entre Los Pumas y Australia.
Alumni de Buenos Aires, Los Tilos de La Plata, Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná, Mar del Plata Rugby, Jockey Club de Villa María, Gimnasia de Pergamino, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Universitario de Tucumán, Neuquén Rugby, Roca Rugby de Río Negro, Old Boys de Chile, Universitario de San Juan, San Juan Rugby y los locales Liceo y Marista estarán representados en el certamen que comenzará el viernes 4 con una recepción para dirigentes, entrenadores e invitados en Finca Doña Elvira.
El sábado 5 y domingo 6 la actividad deportiva comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 15.30 en la sede del club en el carril Urquiza y en el anexo de calle Curupaytí (Guaymallén).
El Encuentro Infantil Lupín Lizarraga no solo sirve para que disfrutar de 3 días de mucho rugby sino también para homenajear a quien como entrenador y dirigente dejó una huella no solo en Los Tordos, sino también en la Unión de Rugby de Cuyo y a nivel nacional dirigiendo a Los Pumitas y formando parte del Consejo Directivo de la UAR.
El certamen incluirá activaciones de sponsors y también como actividad solidaria una colecta de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia.
"Es un evento muy importante e histórico para Los Tordos, por la cantidad de clubes y niños que vamos a recibir, y también porque se ha involucrado a toda la familia del club en la organización. Quiero agradecer y destacar especialmente el apoyo que hemos tenido de los sponsors, de la Municipalidad de Guaymallén y Municipio de Capital, y como es costumbre de los clubes locales, en este caso Marista y Liceo, y de todas las familias que recibirán a los visitantes en sus casas", destacó Juan Cruz Cardoso, presidente del club.