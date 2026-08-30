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Los Tordos, en su 65 aniversario, recibe a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga

Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club tendrá el privilegio de recibir a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Unos 2,500 niños jugarán en Los Tordos.

Unos 2,500 niños jugarán en Los Tordos.

Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club tendrá el privilegio de recibir a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.

El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre más de 2.500 niños de 5 a 14 años disfrutarán de un fin de semana a puro rugby en el que además asistirán al estadio Malvinas Argentinas para presenciar el test match entre Los Pumas y Australia.

Alumni de Buenos Aires, Los Tilos de La Plata, Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná, Mar del Plata Rugby, Jockey Club de Villa María, Gimnasia de Pergamino, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Universitario de Tucumán, Neuquén Rugby, Roca Rugby de Río Negro, Old Boys de Chile, Universitario de San Juan, San Juan Rugby y los locales Liceo y Marista estarán representados en el certamen que comenzará el viernes 4 con una recepción para dirigentes, entrenadores e invitados en Finca Doña Elvira.

El sábado 5 y domingo 6 la actividad deportiva comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 15.30 en la sede del club en el carril Urquiza y en el anexo de calle Curupaytí (Guaymallén).

Encuentro Infantil Lupín Lizarraga 2026

El Encuentro Infantil Lupín Lizarraga no solo sirve para que disfrutar de 3 días de mucho rugby sino también para homenajear a quien como entrenador y dirigente dejó una huella no solo en Los Tordos, sino también en la Unión de Rugby de Cuyo y a nivel nacional dirigiendo a Los Pumitas y formando parte del Consejo Directivo de la UAR.

El certamen incluirá activaciones de sponsors y también como actividad solidaria una colecta de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia.

"Es un evento muy importante e histórico para Los Tordos, por la cantidad de clubes y niños que vamos a recibir, y también porque se ha involucrado a toda la familia del club en la organización. Quiero agradecer y destacar especialmente el apoyo que hemos tenido de los sponsors, de la Municipalidad de Guaymallén y Municipio de Capital, y como es costumbre de los clubes locales, en este caso Marista y Liceo, y de todas las familias que recibirán a los visitantes en sus casas", destacó Juan Cruz Cardoso, presidente del club.

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