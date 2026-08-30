Los Tordos, en su 65 aniversario, recibe a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga

El sábado 5 y domingo 6 la actividad deportiva comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 15.30 en la sede del club en el carril Urquiza y en el anexo de calle Curupaytí (Guaymallén).

Encuentro Infantil Lupín Lizarraga 2026

El Encuentro Infantil Lupín Lizarraga no solo sirve para que disfrutar de 3 días de mucho rugby sino también para homenajear a quien como entrenador y dirigente dejó una huella no solo en Los Tordos, sino también en la Unión de Rugby de Cuyo y a nivel nacional dirigiendo a Los Pumitas y formando parte del Consejo Directivo de la UAR.

El certamen incluirá activaciones de sponsors y también como actividad solidaria una colecta de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia.

"Es un evento muy importante e histórico para Los Tordos, por la cantidad de clubes y niños que vamos a recibir, y también porque se ha involucrado a toda la familia del club en la organización. Quiero agradecer y destacar especialmente el apoyo que hemos tenido de los sponsors, de la Municipalidad de Guaymallén y Municipio de Capital, y como es costumbre de los clubes locales, en este caso Marista y Liceo, y de todas las familias que recibirán a los visitantes en sus casas", destacó Juan Cruz Cardoso, presidente del club.