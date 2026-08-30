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Fiesta a medias

Mastantuono volvió a ser titular, pero la Fiorentina cayó en la celebración de su centenario

La Fiore celebró sus 100 años con la presencia de Gabriel Batistuta, pero volvió a perder y Mastantuono no logró convertir

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Fiore con Franco Mastantuono volvió a caer. 

La Fiore con Franco Mastantuono volvió a caer. 

El 29 de agosto de 1926 se fundó la Fiorentina, por lo que frente al Frosinone celebró sus 100 años de historia; no obstante, las celebraciones solo fueron previas al encuentro ya que cayeron 3 a 0 y Franco Mastantuono completó su segundo partido en Italia sin triunfos.

El ex River dispuso de dos ocasiones claras para convertir, pero ambos remates terminaron estrellándose contra el poste. Con el transcurso del juego, la escuadra anfitriona fue la que más buscó el arco contrario, aunque el triunfo terminó quedando en manos de la visita.

Franco Mastantuono no conoce la victoria en Italia.

Franco Mastantuono no conoce la victoria en Italia.

La Fiorentina de Mastantuono volvió a perder

La Fiorentina pateó al arco 26 veces: 13 se dirigieron al arco, 11 terminaron afuera y los dos restantes quedaron frenados por el palo.

Para sostener la propuesta en ofensiva el conjunto violeta apostó por una dupla de ataque argentina: Mateo Pellegrino, futbolista de reciente desembarco en la institución y con pasado en Platense, se ubicó como la principal referencia dentro del área para hacer dupla de ataque con Mastantuono.

Con miras a la próxima fecha, la Fiorentina jugará en condición de local frente a Torino con la urgencia de revertir este inicio complejo marcado por marcadores abultados en contra. En tanto, Frosinone jugará en su estadio recibiendo la visita de Venezia.

Batistuta estuvo presente en el centenario de la Fiorentina.

Batistuta estuvo presente en el centenario de la Fiorentina.

La Fiorentina celebró sus 100 años

El estadio Artemio Franchi fue escenario de una emotiva ceremonia que contó con la presencia de Gabriel Omar Batistuta, ídolo de la institución y del fútbol argentino. El atacante dejó una marca imborrable en la región de la Toscana al consolidarse como el máximo anotador histórico del conjunto violeta, registrando 203 goles en 331 partidos entre 1991 y 2000.

Los festejos comenzaron en el complejo Rocco Commisso Viola Park, ubicado en Bagno a Ripoli, donde el titular del club, Giuseppe Commisso, ejerció como anfitrión de un almuerzo de gala que reunió a 200 invitados entre ex futbolistas, ex entrenadores y ex preparadores físicos.

Más tarde, la comitiva se trasladó al Artemio Franchi, recinto que congregó a una verdadera multitud de figuras. En la tribuna se inmortalizó el cálido abrazo entre Batistuta y Rui Costa, quienes formaron una emblemática dupla ofensiva en Florencia durante la década del 90.

El evento también registró la presencia de leyendas como Dunga, Frank Ribéry, Luca Toni, Francesco Toldo, Borja Valero, Gonzalo Rodríguez, Paulo Sousa, Alberto Gilardino y Roberto Baggio, junto a directores técnicos de la talla de Claudio Ranieri y Cesare Prandelli.

Daniel Passarella estuvo presente mediante un saludo en video emitido por la pantalla gigante. Para coronar la conmemoración por el centenario de la institución, la Fiorentina oficializó la decisión de retirar la camiseta número 10 que utilizó Giancarlo Antognoni.

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