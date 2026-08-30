Mastantuono volvió a ser titular, pero la Fiorentina cayó en la celebración de su centenario

Para sostener la propuesta en ofensiva el conjunto violeta apostó por una dupla de ataque argentina: Mateo Pellegrino, futbolista de reciente desembarco en la institución y con pasado en Platense, se ubicó como la principal referencia dentro del área para hacer dupla de ataque con Mastantuono.

Con miras a la próxima fecha, la Fiorentina jugará en condición de local frente a Torino con la urgencia de revertir este inicio complejo marcado por marcadores abultados en contra. En tanto, Frosinone jugará en su estadio recibiendo la visita de Venezia.

Batistuta estuvo presente en el centenario de la Fiorentina.

La Fiorentina celebró sus 100 años

El estadio Artemio Franchi fue escenario de una emotiva ceremonia que contó con la presencia de Gabriel Omar Batistuta, ídolo de la institución y del fútbol argentino. El atacante dejó una marca imborrable en la región de la Toscana al consolidarse como el máximo anotador histórico del conjunto violeta, registrando 203 goles en 331 partidos entre 1991 y 2000.

Los festejos comenzaron en el complejo Rocco Commisso Viola Park, ubicado en Bagno a Ripoli, donde el titular del club, Giuseppe Commisso, ejerció como anfitrión de un almuerzo de gala que reunió a 200 invitados entre ex futbolistas, ex entrenadores y ex preparadores físicos.

Más tarde, la comitiva se trasladó al Artemio Franchi, recinto que congregó a una verdadera multitud de figuras. En la tribuna se inmortalizó el cálido abrazo entre Batistuta y Rui Costa, quienes formaron una emblemática dupla ofensiva en Florencia durante la década del 90.

El evento también registró la presencia de leyendas como Dunga, Frank Ribéry, Luca Toni, Francesco Toldo, Borja Valero, Gonzalo Rodríguez, Paulo Sousa, Alberto Gilardino y Roberto Baggio, junto a directores técnicos de la talla de Claudio Ranieri y Cesare Prandelli.

Daniel Passarella estuvo presente mediante un saludo en video emitido por la pantalla gigante. Para coronar la conmemoración por el centenario de la institución, la Fiorentina oficializó la decisión de retirar la camiseta número 10 que utilizó Giancarlo Antognoni.