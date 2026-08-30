No es un perfume casero: por qué recomiendan poner cáscaras de naranja en las ventanas de casa

La cáscara de la naranja posee una concentración muy alta de limoneno, un compuesto aromático natural presente en los aceites esenciales de la fruta.

Los mosquitos detestan este aroma, por lo que es un truco ideal para los meses venideros.

Si bien para las personas resulta un olor fresco, para especies como moscas, mosquitos, hormigas y cucarachas actúa como un potente repelente.

Al ubicar las pieles cerca de las ventanas, se libera paulatinamente este vapor cítrico, creando una barrera olfativa natural que desorienta a las plagas y dificulta su ingreso al hogar.

Cómo aplicar el truco de la cáscara en la ventana

Para lograr que este repelente ecológico sea efectivo y no pierda sus propiedades, se aconseja seguir una serie de recomendaciones sencillas: