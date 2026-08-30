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No es un perfume casero: por qué recomiendan poner cáscaras de naranja en las ventanas de casa

Las cáscaras de naranja pueden cumplir una función indispensable en casa. ¿Para qué sirve este truco casero?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El limoneno es la estrella en este truco casero. 

El limoneno es la estrella en este truco casero. 

Con la llegada de los días cálidos y la necesidad de colocar perfume en los ambientes de la casa, la apertura de las ventanas suele traer consigo una molestia habitual: la entrada imprevista de distintas plagas. Frente a esta situación, dentro del abanico de trucos hogareños que ganan popularidad comenzó a difundirse una solución natural y al alcance de la mano.

Aunque a simple vista muchos piensen que colocar la cáscara de naranja cerca de los marcos sirve únicamente como un perfume ambiental o aromatizante casero, lo cierto es que cumple una función preventiva indispensable para mantener a raya a las plagas.

La c&aacute;scara de naranja puede ser efectiva contra las plagas.&nbsp;

La cáscara de naranja puede ser efectiva contra las plagas.

Por qué la cáscara de naranja funciona contra las plagas

La clave de este método no radica únicamente en su fragancia agradable, sino en la estructura química de la piel de la cáscara de naranja.

La cáscara de la naranja posee una concentración muy alta de limoneno, un compuesto aromático natural presente en los aceites esenciales de la fruta.

Los mosquitos detestan este aroma, por lo que es un truco ideal para los meses venideros.&nbsp;

Los mosquitos detestan este aroma, por lo que es un truco ideal para los meses venideros.

Si bien para las personas resulta un olor fresco, para especies como moscas, mosquitos, hormigas y cucarachas actúa como un potente repelente.

Al ubicar las pieles cerca de las ventanas, se libera paulatinamente este vapor cítrico, creando una barrera olfativa natural que desorienta a las plagas y dificulta su ingreso al hogar.

Cómo aplicar el truco de la cáscara en la ventana

Para lograr que este repelente ecológico sea efectivo y no pierda sus propiedades, se aconseja seguir una serie de recomendaciones sencillas:

  • Utilizar cáscaras frescas: los aceites volátiles se evaporan a medida que la piel se seca. Por eso, es fundamental usar cáscaras recién cortadas para garantizar la presencia de limoneno.
  • Frotar los marcos: además de colocar los trozos sobre la repisa o el borde interno de la ventana, se sugiere frotar levemente la cara externa de la cáscara contra la madera o el aluminio para fijar sus aceites esenciales.
  • Renovación periódica: se deben reemplazar los restos cada 24 o 48 horas. Dejar que las pieles se descompongan con la humedad o el calor puede provocar el efecto inverso y atraer insectos.

En pocas palabras

  • Repelente natural: las cáscaras de naranja colocadas en las ventanas ahuyentan insectos gracias al limoneno.
  • Efectividad: el limoneno, presente en los aceites esenciales de la naranja, actúa como un repelente para plagas como moscas y hormigas.
  • Recomendaciones: se aconseja usar cáscaras frescas, frotar los marcos y renovarlas cada 24-48 horas para mantener su eficacia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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