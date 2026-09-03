Farmacéutico explica el secreto del ibuprofeno sobre la dosis perfecta

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más utilizados para aliviar dolores de cabeza, musculares o menstruales. A la hora de elegir la dosis adecuada, muchas personas asumen que una mayor cantidad garantiza un mejor resultado, pero hay un secreto que es necesario conocer.
Sin embargo, un farmacéutico ha compartido un secreto crucial sobre las presentaciones de 400 o 600 miligramos. Mariano Giménez señala que aumentar la dosis no asegura un mayor alivio para un dolor puntual.
El secreto para evitar efectos secundarios
Según el profesional, ambas cantidades ofrecen un alivio analgésico similar ante una dolencia específica. La gran diferencia radica en las consecuencias negativas para el organismo. “El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico, pero el de 600 duplica los efectos adversos”, afirma Giménez. Dichas reacciones secundarias complican principalmente los sistemas gastrointestinal, cardiovascular o renal.
Por tal motivo, la recomendación principal ante un dolor de cabeza es optar por la dosis de 400 miligramos. Dicho medicamento pertenece a los antiinflamatorios no esteroideos, fármacos con riesgo de generar complicaciones al usarse en cantidades elevadas durante periodos prolongados.
Los especialistas aconsejan emplear la cantidad mínima eficaz por el menor tiempo posible, siempre respetando las indicaciones médicas particulares.
Actuar en las primeras fases de la molestia facilita enormemente el tratamiento. Existen alternativas en el mercado diseñadas para acelerar la absorción del principio activo. El experto destaca formulaciones que combinan el analgésico con arginina para lograr una rápida acción intestinal.
Otra opción eficaz son las cápsulas blandas con formato líquido en su interior, las cuales agilizan la digestión sin necesidad de desintegrar un comprimido tradicional.
En pocas palabras
- Ibuprofeno: aumentar la dosis no siempre significa mayor alivio.
- Efectos secundarios: dosis altas de 600mg duplican reacciones adversas.
- Recomendación: usar 400mg para dolores comunes y la mínima dosis eficaz.