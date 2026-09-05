Profesor de la Universidad de Harvard explicó cuántas tazas de café se pueden tomar al día

Los investigadores analizaron comportamientos durante décadas sin encontrar efectos negativos a largo plazo en la presión arterial o los ritmos del corazón por el consumo prolongado de cafeína.

Según el documento, tomar hasta cinco porciones de 236 mililitros se asocia con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. El café contiene ácido clorogénico, un compuesto químico presente en mezclas regulares o descafeinadas, capaz de reducir la absorción de glucosa.

Advertencias sobre las opciones energéticas

Hu detalló las propiedades de la infusión tradicional. "El café contiene cafeína, junto con numerosos compuestos bioactivos como los polifenoles, con posibles beneficios para la salud", indicó.

El investigador agregó que el metabolismo de dichos elementos por las bacterias intestinales genera metabolitos útiles para reducir el estrés oxidativo o la inflamación crónica. Las alternativas comerciales energizantes carecen de componentes positivos similares.

La asociación sugiere un máximo de 400 miligramos de cafeína al día para adultos sanos. Productos como Bang Energy aportan 300 miligramos en una sola lata de 473 mililitros, mientras que marcas como Celsius o Prime Energy contienen 200 miligramos por unidad.

El profesor enfatizó los riesgos de esas variantes. "Las bebidas energéticas suelen contener cantidades mucho mayores de cafeína, sumado a altas dosis de azúcar añadida, taurina u otros estimulantes", señaló.

El tamaño de las raciones resulta fundamental al elegir una alternativa saludable. "Si usas la medida estándar de 355 mililitros, equivaldría a tres tazas por día. Diferente a un latte grande comprado en Starbucks", especificó Hu. Añadir demasiada crema o azúcar diluye los aspectos favorables de la bebida original.