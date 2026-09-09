Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

A qué hora juega Godoy Cruz ante Colón de Santa Fe

El domingo, el Expreso jugará en el Feliciano Gambarte a las 18 por la fecha 29 del Torneo de la Primera Nacional. El encuentro se podrá escuchar por Radio Nihuil y ver por la plataforma LPF Play con el arbitraje de Fernando Echenique.

El Tomba intensifica sus entrenamientos de cara al choque con Colón.

Colón y tres ex jugadores de Godoy Cruz

El partido ante Colón tendrá el condiimento con la vuelta de dos ex jugadores de Godoy Cruz. Se trata de los defensores Pier Barrios y Federico Rasmussen.Barrios,tiene una molestia muscular, mientras que Rasmussen sería titular. El tercero es el volante Federico Lértora.

Federico Rasmussen volverá a Mendoza con la camiseta de Colón para jugar con Godoy Cruz.

En la primera rueda no se sacaron diferencias el Tomba y el Sabalero

En la primera rueda empataron 0 a 0 en Santa Fe. Fue por la 11ra fecha y el encuentro se disputó en la cancha de Colón de Santa Fe.