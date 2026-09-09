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Primera Nacional

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz recibirá este domingo desde las 18 a Colón de Santa Fe por la fecha 29 de la Primera Nacional. El Tomba no podrá contar con su goleador Martín Pino

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz tras dos victorias seguidas, va por Colón, lo recibirá este domingo en el Gambarte.

Godoy Cruz tras dos victorias seguidas, va por Colón, lo recibirá este domingo en el Gambarte.

Godoy Cruz se prepara para un duelo que promete mucho ante Colón de Santa Fe, por la fecha 29ª del torneo de la Primera Nacional. El compromiso entre el Tomba y el Sabalero se jugará en el estadio Feliciano Gambarte, el Tomba viene de ganarle 2 a 1 a San Miguel, de visitante.

Godoy Cruz no podrá contar con Martín Pino, el delantero goleador que se fue expulsado ante San Miguel.

Godoy Cruz no podrá contar con Martín Pino, el delantero goleador que se fue expulsado ante San Miguel.

El Tomba no podrá contar con el goleador Martín Pino

Godoy Cruz no podrá contar con el delantero Martín Pino. El goleador regresó ante San Miguel tras tres partidos, marcó un gol y se fue expulsado. El delantero cordobés volvió después de la lesión sufrida ante el Deportivo Maipú con un gol, de penal a los 29 minutos del primer tiempo. Luego, el nueve Bodeguero fue expulsado.

Sin duda que es una baja importante para el equipo dirigido por Pablo De Muner. Axel Rodríguez o William Riquelme, son las opciones que maneja el DT para reemplazar al goleador.

A qué hora juega Godoy Cruz ante Colón de Santa Fe

El domingo, el Expreso jugará en el Feliciano Gambarte a las 18 por la fecha 29 del Torneo de la Primera Nacional. El encuentro se podrá escuchar por Radio Nihuil y ver por la plataforma LPF Play con el arbitraje de Fernando Echenique.

El Tomba intensifica sus entrenamientos de cara al choque con Colón.

El Tomba intensifica sus entrenamientos de cara al choque con Colón.

Colón y tres ex jugadores de Godoy Cruz

El partido ante Colón tendrá el condiimento con la vuelta de dos ex jugadores de Godoy Cruz. Se trata de los defensores Pier Barrios y Federico Rasmussen.Barrios,tiene una molestia muscular, mientras que Rasmussen sería titular. El tercero es el volante Federico Lértora.

Federico Rasmussen volverá a Mendoza con la camiseta de Colón para jugar con Godoy Cruz.

Federico Rasmussen volverá a Mendoza con la camiseta de Colón para jugar con Godoy Cruz.

En la primera rueda no se sacaron diferencias el Tomba y el Sabalero

En la primera rueda empataron 0 a 0 en Santa Fe. Fue por la 11ra fecha y el encuentro se disputó en la cancha de Colón de Santa Fe.

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