La ropa sucia siempre termina en el lavarropa o no se salva de un lavado a mano. El problema es que más allá de que se pueden manchar con manchas por el mismo proceso, también pueden achicarse en el lavado. Entonces ¿se puede recuperar una prenda que redujo su tamaño? Claro que sí. Te contamos cómo.
No hay peor sentimiento que meter a lavar esa remera o pantalón nuevo y darte cuenta de que mientras lo lavaste se achicó y no hay forma de volverlo a su tamaño. Pero la realidad es que sí y con un truco de la abuela que lleva dos ingredientes, algunos minutos y pasos sencillos.
La razón por la que la ropa se achica o deforma al lavarse
La ropa de algodón pasa por un proceso de encogimiento por relajación donde las fibras absorbentes se hinchan con el agua y recuperan su forma original, que es más pequeña que la que tenían tras el proceso de fabricación. En la lana, por ejemplo, el mecanismo es distinto: la fibra se entrelaza con el calor y la agitación, formando una estructura compacta que es mucho más difícil de revertir.
Es decir, el tejido libera tensiones de fabricación porque las fibras cambian con la humedad, el calor, el movimiento y el agua. En el caso de la ropa que tiene fibras sintéticas, es menos propensa a achicarse, aunque la mayoría de las veces puede deformarse si se expone a temperaturas excesivas.
Te contamos cómo recuperar una prenda de ropa que se achicó al lavar en 2 simples pasos
El método que todas las abuelas han utilizado durante años para devolver la ropa a su tamaño real tiene como protagonistas al acondicionador de pelo y al suavizante de ropa. La función química de estos productos hace que se lubriquen las fibras de la tela y reduzcan la fricción, facilitando que se deslicen y vuelvan a su tamaño.
- Primero, sumergí la prenda de ropa en agua para que las fibras se mojen correctamente
- Dejala en remojo durante unos 30 minutos con acondicionador de pelo o suavizante de ropa.
- El orden de los productos en truco casero es importante: primero agua tibia y después el ingrediente.
- Pasado ese tiempo, coloca la prenda de ropa sobre una toalla y enróllala con la prenda dentro para presionar suavemente y así la toalla absorba el exceso de agua.
- Finalmente hay un paso que determina el resultado: estira la prenda con las manos sobre una superficie plana mientras aún está húmeda para que vaya volviendo a sus dimensiones originales.
En pocas palabras
- Ropa achicada: recupera prendas que se encogieron en el lavado con un truco casero.
- Ingredientes clave: se necesita acondicionador de pelo o suavizante de ropa y agua tibia.
- Proceso rápido: remojar la prenda y estirarla mientras está húmeda para devolverle su tamaño.