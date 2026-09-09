Cómo recuperar una prenda de ropa que se achicó al lavar en 2 simples pasos

No hay peor sentimiento que meter a lavar esa remera o pantalón nuevo y darte cuenta de que mientras lo lavaste se achicó y no hay forma de volverlo a su tamaño. Pero la realidad es que sí y con un truco de la abuela que lleva dos ingredientes, algunos minutos y pasos sencillos.

El agua caliente tiende a encoger ciertas fibras, especialmente algodón y lana.

La razón por la que la ropa se achica o deforma al lavarse

La ropa de algodón pasa por un proceso de encogimiento por relajación donde las fibras absorbentes se hinchan con el agua y recuperan su forma original, que es más pequeña que la que tenían tras el proceso de fabricación. En la lana, por ejemplo, el mecanismo es distinto: la fibra se entrelaza con el calor y la agitación, formando una estructura compacta que es mucho más difícil de revertir.